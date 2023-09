8:0! UFC Lochen feiert in "Pontigon" höchsten Auswärtssieg der Vereinsgeschichte

Details Sonntag, 24. September 2023 10:28

In der sechsten Runde der 1. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen dem USV St. Pantaleon und dem UFC Lasco Lochen auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Drittplatzierten trafen zwei Liga-Neulinge aufeinander. Während "Pontigon" im Vorjahr in der 2. Klasse Süd-West den Vizemeistertitel erobert hatte, musste sich der UFC aus der Bezirksliga verabschieden. Aufgrund der Heimstärke des Aufsteigers war in der Kuglbergarena ein enges Match zu erwarten, doch eine Woche nach einem Remis gegen Ranshofen ließen es die Mannen von Trainer Stefan Bischof am Samstagnachmittag ordentlich krachen, zerlegten die Hartl-Elf in alle Bestandteile und feierten mit einem sensationellen 8:0-Schützenfest den höchsten Auswärtssieg in der Vereinsgeschichte. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Lochener lachen für zumindest 24 Stunden von der Tabellenspitze, die Schwarz-Weißen hingegen gerieten böse unter die Räder und mussten binnen Wochenfrist die zweite Niederlage einstecken.

Lochener Blitzstart - UFC-Keeper Klinger pariert Bergmüller-Elfer

Jene Zuschauer, die in der Arena ihre Plätze nicht rechtzeitig eingenommen hatten, verpassten die Vorentscheidung. Denn nach dem ersten Angriff der Gäste führte Julian Maislinger einen Corner aus, den der an diesem Tag überragende Florian Reitsamer einnickte. Nur fünf Minuten waren gespielt, als Reitsamer auf der linken Seite eine Flanke schlug und Kapitän Franz Pär mit dem Kopf zur Stelle war. Nach dem frühen Lochener Doppelschlag mussten sich die Hausherren zunächst sammeln, fanden dann aber zusehends besser ins Spiel und gestalteten das Match fortan ausgeglichen. In Minute 40 hatte das Team von Neo-Trainer Werner Hartl die große Chance auf den Anschlusstreffer, als Bergmüller im UFC-Strafraum von Lukas Baumgartlinger zu Fall gebracht wurde - der Gefoulte schnappte sich die Kugel, beim fälligen Elfmeter fand der USV-Kapitän jedoch in Gästegoalie Manuel Klinger seinen Meister.

Maislinger schnürt Doppelpack

Der Aufsteiger haderte mit dem vergebenen Strafstoß, in den Schlussminuten des ersten Durchgangs kam es für "Pontigon" aber knüpppeldick. Zunächst stellte Maislinger auf 0:3, kurz danach war Maislinger, nach einem feinen Lupfer von Reitsamer über die Abwehr, erneut erfolgreich. In Minute 45 schlug es Kasten des Aufsteigers noch einmal ein, als Dominik Schubert einen weiten Ball von Reitsamer aufgrund seiner Schnelligkeit erlief, der 27-Jährige, der im letzten Winter von Eugendorf nach Lochen gewechselt war, sich in den Strafraum dribbelte und mit einem Schuss ins lange Eck den 0:5-Pausenstand besiegelte.

Bischof-Elf legt drei Tore nach

Die Messe war längst gelesen, doch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Traunwieser setzte der Aufsteiger entschlossen nach und ließ es in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit drei Mal klingeln. Nachdem Dominik Moser das halbe Dutzend voll gemacht hatte, spielte der überragende Reitsamer einmal mehr einen feinen Pass, ehe Kapitän Pär nach einem Gestochere erfolgreich war. Es war noch keine Stunde gespielt, als USV-Schlussmann Christoph Lobentanz schon wieder hinter sich greifen musste - der eingewechselte Michael Schwab lief alleine auf den Kasten der Heimischen zu und gab dem Goalie das Nachsehen. Danach nahm die Bischof-Elf den Fuß vom Gas, zudem wechselten die Gäste durch. Demzufolge plätscherte das längst entschiedene Spiel dahin, kurz vor Schluss zappelte der Ball aber noch einmal in den Maschen, beim Treffer des eingewechselten Michael Klinger erkannte der Unparteiische jedoch eine Abseitsstellung. Wenig später ertönte der Schlusspfiff, war der höchster Lochener Auswärtssieg der Vereinsgeschichte amtlich.

Franz Pär, Kapitän UFC Lochen:

"Natürlich war der Sieg verdient, am Samstag ist uns aber alles aufgegangen, war nahezu jeder Schuss ein Treffer. Zudem hatten wir das nötiige Spielglück, denn hätte Bergmüller den Elfmeter verwandelt, hätte sich vermutlich ein anderes Match entwickelt. Bislang läuft es ausgezeichnet und hätten nach dem Abstieg mit einem derart erfolgreichen Saisonstart nicht gerechnet. Aber die neuen Spieler haben sich gut integriert, zudem macht es wieder richtig Spaß".

