SPG Palting/Seeham bringt starkem Aufsteiger erste Heimniederlage seit 6. November 2021 (!) bei

Details Montag, 16. Oktober 2023 10:53

In der 1. Klasse Süd-West empfing der FC Genino Pischelsdorf die SPG Palting/Seeham zum Top-Spiel der neunten Runde. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellenzweiten ging es in der Fink Arena um wichtige Punkte. Nach dem eroberten Meistertitel in der 2. Klasse Süd-West präsentieren sich die Mannen von Coach Wolfgang Felber auch in ihrer ersten Saison in der 1. Klasse bislang ausgezeichnet. Doch am Sonntagnachmittag fand eine stolze Pischelsdorfer Serie ein jähes Ende. Der FC musste sich mit 1:3 geschlagen und ging zum zweiten Mal in Folge leer aus, zudem kassierten Kapitän Richard Steinwender und Co - nach 19 Siegen in den letzten 22 Heimspielen - auf eigenem Platz die erste Niedelage seit 6. November 2021. Die Spielgemeinschaft fuhr eine Woche nach einem Remis gegen Lochen wieder einen "Dreier" ein und sitzt nach dem bereis siebenten Saisonsieg Tabellenführer Weng weiterhin im Nacken.

Fischinger-Elf mit Start nach Maß

Vor knapp 200 Besuchern fanden die aggressiven und kampfstarken Gäste gut ins Spiel. Keine fünf Minuten waren gespielt, als Sebastian Maier den Ball über die Pischelsdorfer Abwehr schlug, Ferenc Viczian das Leder gekonnt annahm und das Spielgerät trocken einschob. Mit der Führung im Rücken erarbeitete sich die Elf von Trainer Michael Fischinger ein Übergewicht und schlug in Minute 17 erneut zu - nach einem Einwurf und einer Kopfballverlängerung von Viczian, versenkte Vitalij Maruska die Kugel, stellte der neue Legionär aus Ungarn auf 0:2. In der Folge ging es hin und her, wobei der Aufsteiger um den Anschlusstreffer bemüht war. Kurz vor der Pause brandete in der Arena Jubel auf, als Gabriel Kreuzwirth, Neuerwerbung aus Ranshofen, nach einer Freistoßflanke den Ball zum 1:2-Halbzeitstand in die Maschen bugsierte.

Keeper Kasberger hält Führung der Gäste fest - Viczian macht Sack zu

Wie in Halbzeit eins startete die SPG auch gut in den zweiten Durchgang und hielt nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Drachta entschlossen dagegen. Doch die Pischelsdorfer setzten alle Hebel in Bewegung, das Blatt zu wenden und kreierten auch einige Chancen, der FC fand jedoch des Öfteren im bärenstarken Gästegoalie Thomas Kasberger seinen Meister. Aber auch die Fischinger-Elf fand im zweiten Abschnitt die eine oder ander Möglichkeit vor. Bei der besten Chance der Gäste wollte Mathias Marekovic, nach einer Balleroberung und einem weiten Pass, das Leder ins lange Eck setzen, FC-Schlussmann Johannes Mayerhofer verhinderte jedoch mit einer tollen Fußabwehr die Vorentscheidung. Das Spiel stand auf Messers Schneide und blieb bis (fast) zum Schluss spannend, in Minute 86 machte der Tabellenzweite dann aber den Derckel drauf - nach einem weiten Pass kam Viczian vor dem herauseilenden Keeper Mayerhofer an den Ball und besiegelte mit einem Heber den 1:3-Endstand.

Michael Fischinger, Trainer SPG Palting/Seeham:

"Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft, die eine tolle Leistung abgeliefert und eine ungemein schwierige Aufgabe mit Bravour gemeistert hat. Kompliment aber auch an die Pischelsdorfer, die gezeigt haben, warum sie auf eigenem Platz nahezu zwei Jahre ungeschlagen geblieben sind und nach dem Ende dieser stolzen Heimserie ein fairer Verlierer waren. Mit diesem Erfolg konnten wir drei ungemein wichtige Punkte einfahren und den Platz an der Tabellenspitze festigen."

