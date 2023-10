USV Pattigham/Pramet gewinnt Kampfspiel in Mattighofen

Details Montag, 16. Oktober 2023 10:08

In der neunten Runde der 1. Klasse Süd-West stand unter anderem das Duell zwischen dem ATSV Mattighofen und dem USV Pattigham/Pramet auf dem Programm. Die Zuschauer durften dabei von einer recht ausgeglichenen Partie ausgehen. Mattighofen lag nach acht gespielten Runden mit 13 Punkten auf Platz fünf, Pattigham/Pramet mit nur drei Punkten Rückstand in Lauerstellung. Am Ende sollten die Gäste den Hausherren tatsächlich alle Punkte abknöpfen und als Sieger nach Hause fahren.

Enges Duell, Mattighofen im letzten Drittel nicht konsequent genug

Im Birkenstadion zu Mattighofen entwickelte sich von Beginn an ein Fußballspiel, das nicht immer eine Angelegenheit für Ästheten war. Beide Teams wollten nicht so richtig ins Spiel finden, es wurde sehr viel zerstört. Mattighofen machte von Anfang an klar, dass man keinen Schönheitspreis, sondern ein Fußballspiel gewinnen möchte und operierte mit vielen langen Bällen. So hatten es die Gäste schwer, in die Begegnung reinzukommen und mussten sich zunächst bei ihrem Torhüter, Harun Cinar, bedanken, dass es noch 0:0 stand. Pattigham/Pramets Schlussmann fischte mehr als einmal einen Ball heraus, trieb Mattighofen mit seinen Paraden schier zur Verzweiflung. Den Gästen gelang es dann aber doch, ebenfalls das eine oder andere offensive Ausrufezeichen zu setzen. Das Tor zum 0:1 fiel dann, möglicherweise etwas bezeichnend für diese Partie, aus einer Standardsituation. Nach einem Eckball wurde der sogenannte „zweite Ball“ zu Michael Scherzer gebracht, der aus der Drehung abzog und jubelnd abdrehte.

Hausherren trafen auch in Überzahl nicht

In der Folge wurde es deutlich ruppiger, Mattighofen versuchte, über Härte zurückzukommen, setzte den Gästen damit zu. Die Hausherren vergaben die eine oder andere Tormöglichkeit, spielten zudem gut 20 Minuten in Überzahl, als Franz Moser nach einem Laufduell die Notbremse zog, vom Schiedsrichter vom Platz gestellt wurde. Mattighofen lief daraufhin weiter an, Pattigham/Pramet gelang es jedoch, hinten mit aller Kraft die Null zu halten und einen hart erarbeiteten Sieg davonzutragen.

Michael Hintenaus, Trainer USV Pattigham/Pramet:

„Es war heute ein sehr unrhythmisches Spiel, weil die Mattighofener, sagen wir es so, sehr konsequent agiert haben. Sie haben das Spiel relativ zerstört, haben mit vielen langen Bällen versucht, nach vorne zu kommen. Für uns war es nicht einfach, rein zu kommen, sind zunächst etwas geschwommen, hier hat uns der Tormann am Leben gehalten. Wir konnten dann aber auch immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. Es war dann etwas hektisch, die Härte war schon ein bisschen grenzwertig. Für uns war es wichtig, nach drei Niederlagen wieder anschreiben zu können sowie dass hinten die Null gestanden ist.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.