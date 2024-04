Lochen holt den nächsten Dreier gegen St. Pantaleon und bleibt an Palting dran

Details Sonntag, 21. April 2024 13:20

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der 1. Klasse Süd-West zum Aufeinandertreffen zwischen UFC Lasco Lochen und USV St. Pantaleon. Die Heimmannschaft, die die letzten drei Spiele allesamt gewinnen konnte, möchte mit einem Sieg Druck auf die derzeit strauchelnde SPG Palting/Seeham ausüben und das Rennen um den zweiten Platz spannend machen. Die Gäste, die die letzten fünf Spiele allesamt verloren haben, reisen als absoluter Außenseiter zu diesem Spiel an; mit einem Sieg oder einem Unentschieden könnten sie überraschende Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Träge Partie

Bei grauenvollen Wetterbedingungen nahm Lochen früh im Spiel das Zepter in die Hand und spielte von Beginn an wie der Favorit. Die Gäste reisten durch drei, vier gesperrte Spieler etwas dezimiert an und auch Lochen rotierte im Vergleich zum letzten Spiel ganze fünfmal. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte war es beinahe ein Highlight loses Spiel und die erste und einzige gefährliche Szene der ersten Halbzeit brachte die Hausherren direkt in Führung. Nach rund einer halben Stunde netzte Sandro Maier nach einem guten Pass von Dominik Schubert zum 1:0. Nach der Halbzeitpause erhöhte Julian Maislinger, der der auffälligste Spieler am Platz war, für die Heimmannschaft auf 2:0, durch einen Weitschuss eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff. Das dritte Tor war beinahe dem ersten Treffer ident: Schubert mit dem Pass auf Maier, der mit dem Doppelpack auf 3:0 erhöhte. Dies war schlussendlich auch das Endergebnis dieser trägen und einseitigen Partie.

Rennen mit Palting/Seeham

Der 3:0 Erfolg war der vierte Sieg in Folge für Lochen und es trennt sie nur noch vier Punkte gegen den Nachbarverein aus Palting, der – ausgenommen vom letzten Spiel – seit der Rückrunde etwas ins Straucheln geriet. Mit den starken Leistungen in den letzten Partien will Lochen dem Zweitplatzierten auf die Pelle rücken und der SPG Palting/Seeham den zweiten Platz streitig machen. In zwei Wochen steht für Lochen, nach einem Auswärtsspiel gegen SV Waldzell, dann das Nachbarschaftsderby gegen Palting an, das noch entscheidend für die Saison werden könnte.

Stefan Bischof, Trainer UFC Lasco Lochen:

„War ein gutes Spiel von uns mit einem verdienten 3:0 Sieg. Wir wollen jetzt mit dem vierten Sieg in Folge unseren Nachbar Palting nervös machen und wir freuen uns auf die Begegnung in zwei Wochen. Jetzt kommt aber erst einmal Waldzell, das wird ein schweres Spiel für uns, da Waldzell vor allem zu Hause sehr gut auftritt. Der Abstieg ist nun auch rein rechnerisch für uns nicht mehr möglich, jetzt können wir gut drauflos spielen.“

Die Besten UFC Lochen: Julian Maislinger

