Spektakuläres Unentschieden: Ranshofen und Mehrnbach liefern sich ein unglaubliches 10-Tore-Festival!

Details Sonntag, 28. April 2024 18:16

In einem torreichen Fußballspiel trennten sich der WSV-ATSV Ranshofen und Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach mit einem spektakulären 5:5-Unentschieden. Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, der bis zur letzten Sekunde für Spannung sorgte. Die Zuschauer wurden Zeugen eines Torfestivals, bei dem sich die Führung mehrmals hin und her bewegte. Besonders die Schlussphase des Spiels hielt die Fans beider Lager in Atem, als Union Mehrnbach einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte und in den letzten Minuten der Partie den Ausgleich erzielte.

Ein Start nach Maß für Mehrnbach

Die Gäste aus Mehrnbach legten einen Blitzstart hin, als Martin Haginger bereits in der 4. Minute das 0:1 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Ranshofen schlug schnell zurück. Manuel Riege nutzte nur eine Minute später, in der 5. Minute, einen Fehler der Mehrnbacher Defensive zum 1:1-Ausgleich. Der Torreigen setzte sich fort, als Niclas Achleitner in der 6. Minute die Führung für Ranshofen zum 2:1 erzielte. Lucas Achleitner baute in der 35. Minute die Führung weiter aus und ließ die Heimfans jubeln, als er nach einem Fehler der Mehrnbacher zum 3:1 traf. Kurz vor der Halbzeitpause verkürzte Mehrnbach erneut durch Haginger Martin mit einen schön vollendeten Spielzug zum 3:2.

Torreiches Finale

Nach der Pause baute Ranshofen die Führung durch Niclas Achleitner, der in der 48. Minute von seinem Bruder mit einem perfekten Lochpass bedient wurde, zum 4:2 aus. Doch Mehrnbach gab sich nicht geschlagen und kam in der 67. Minute durch Martin Haginger, der seinen dritten Treffer des Tages erzielte, auf 4:3 heran. Franck Matondo schien in der 83. Minute mit seinem Solo zum 5:3 alles für Ranshofen entschieden zu haben. Doch in einer dramatischen Schlussphase schlug Mehrnbach zurück. Zuerst traf Sebastian Weiermann in der 90. Minute zum 5:4, bevor sein Bruder Lucas Weiermann nur eine Minute später eine flache Hereingabe zum 5:5-Ausgleich verwertete - unglaublich!

Das Spiel endete mit einem Unentschieden, welches beiden Mannschaften im Abstiegskampf wenig weiterhilft. Mehrnbach empfängt nächste Woche den Tabellen-Vorletzten Pantaleon daheim und Ranshofen darf in Neukirchen ran.

1. Klasse Süd-West: WSV-ATSV Ranshofen : Mehrnbach - 5:5 (3:2)

92 Lucas Weiermann 5:5

90 Sebastian Weiermann 5:4

82 Franck Matondo 5:3

66 Martin Haginger 4:3

49 Niclas Achleitner 4:2

46 Martin Haginger 3:2

34 Niclas Achleitner 3:1

7 Niclas Achleitner 2:1

5 Manuel Riege 1:1

3 Martin Haginger 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Lukas Steiner erstellt.

