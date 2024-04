Union Mehrnbach gleicht gegen Pischelsdorf aus und bleibt weiterhin heimstark

Details Montag, 15. April 2024 01:42

Im Rahmen des 21. Spieltags der 1. Klasse Süd-West kam es am gestrigen Sonntagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach und dem FC Genino Pischelsdorf. Während die Gastgeber in den letzten Spieltagen vor allem zu Hause immer wieder punkten konnten und 14 von ihren 15 Punkten zu Hause holten, hinkt Pischelsdorf der Form von Saisonbeginn aktuell etwas hinterher und sie warten seit drei Spielen auf einen Sieg.

Hohe Qualität, wenige Chancen

Von Beginn an war es ein Spiel auf Augenhöhe und mit hoher Qualität. Torchancen waren jedoch Mangelware und es dauerte rund eine halbe Stunde, bis eine Mannschaft wirklich gefährlich wurde. Philip Aigner, der absolute Topscorer der Pischelsdorfer, trifft mit dem ersten gefährlichen Abschluss mit dem linken Fuß ins kurze Eck und steht somit bei beeindruckenden 18 Saisontoren nach 19 Spielen. Bis zur Halbzeitpause blieb es weiterhin bei einem gefälligen Spiel, riesige Chancen gab es bis zum Halbzeitpfiff jedoch nicht mehr und so ging es mit einem 1:0 für die Gäste in die Pause.

Selbes Spiel anderer Ausgang in Hälfte zwei

Auch nach der Halbzeitpause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Durch einen Volleyschuss aus der Distanz von Stefan Schuller, der aus einer Ecke heraus entstand, konnten die Gastgeber sehenswert ausgleichen. Bis zum Ende entwickelte sich das Match weiterhin kaum in Richtung einer Mannschaft. Mehrnbach probierte nun mittels langer Bälle gefährlich vors Tor zu kommen, an bedrohlichen Abschlüssen fehlte es jedoch. Kurz vor Schluss hätte Pischelsdorf den Führungstreffer beinahe machen müssen, der Ball wurde aber knapp übers Tor geschossen. Mit einem ausgeglichenen und verdienten 1:1 wurde das Spiel schlussendlich beendet.

Wolfgang Felber, Trainer FC Pischelsdorf:

„Es war ein gefälliges Spiel ohne Zufallsprodukte. Wenn wir den Lucky Punch kurz vor Ende des Spieles noch genutzt hätten, machen wir das 2:1 und fahren als Sieger nach Hause. Aber es ist ein verdientes Unentschieden für beide Seiten.“

Die Besten FC Pischelsdorf: Pauschallob an die gesamte Mannschaft sowie an das Gegnerteam!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.