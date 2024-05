SPG Palting/Seeham gewinnt Top-Spiel und bleibt auf Relegationskurs

Details Samstag, 04. Mai 2024 19:38

In der 21. Runde der 1. Klasse Süd-West durften sich die Fans auf ein Top-Spiel freuen. Denn in der Begegnung zwischen dem UFC Lochen und der SPG Palting/Seeham traf der Drittplatzierte auf den Tabellenzweiten, ging es in der Lasco Arena um "Big Points". Nach sechs Partien ohne Niederlage wollten die Lochener einen "Dreier" einfahren und dem direkten Konkurrenten um den Relegationsplatz auf die Fersen treten. Doch nach einem 1:1-Remis im Hinspiel musste sich der UFC am Samstagnachmittag mit 0:2 geschlagen geben. Die Spielgemeinschaft hingegen bleibt nach dem bereits neunten Auswärtssieg auf Relegationskurs.

Gäste mit früher Führung

Die Partie begann mit hohem Engagement beider Mannschaften, wobei die Heimischen die ersten Akzente setzten. Bereits in der 5. Minute zeigten die Lochener ihre Ambitionen mit einem starken Angriff, doch der Abschluss von Florian Reitsamer verfehlte knapp das Ziel. Die Gäste ließen sich jedoch nicht einschüchtern und antworteten mit eigenen Offensivbemühungen. Ihre Geduld zahlte sich in der 19. Minute aus, als Ferenc Viczian nach einer gekonnten Kombination das 0:1 erzielte und damit die Gäste in Führung brachte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, unter anderem einem beherzten Distanzschuss von Viczian in der 42. Minute, blieb es beim knappen Vorsprung für Palting/Seeham zur Halbzeit.

Aigner verdoppelt für die SPG

Nach der Pause suchte der Lochen nach Wegen, das Spiel zu drehen. Die Heimmannschaft erhöhte den Druck und kam zu mehreren vielversprechenden Abschlüssen, doch entweder stand die Verteidigung der Gäste sicher, oder Torhüter Thomas Kasberger war zur Stelle. In der 53. Minute dann der Schock für den UFC: Nach einem Eckstoß erhöhte Stefan Aigner auf 0:2 für Palting/Seeham, was den Spielverlauf deutlich erschwerte. Die Lochener versuchten alles, um zurück ins Spiel zu finden, und hatten mehrfach die Chance auf den Anschlusstreffer, unter anderem durch einen gefährlichen Schuss von Kapitän Thomas Geier, der jedoch geblockt wurde.

Die Gäste konzentrierten sich in der Folge auf die Verteidigung ihres Vorsprungs und setzten auf schnelle Konter, um das Spiel endgültig zu entscheiden. In der 90. Minute hätte ein solcher Konter fast zum 0:3 geführt, doch Manuel Klinger im UFC-Tor konnte den Abschluss des eingewechselten Jakob Oitner vereiteln. Trotz aller Bemühungen der Hausherren blieb es beim 0:2, und die Gäste aus Palting/Seeham konnten drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter HSV Ticker erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.