Überraschend deutlicher 4:1 Sieg von Mattighofen über Jeging

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der 1. Klasse Süd-West zum Aufeinandertreffen zwischen ATSV Mattighofen und TSU Jeging. Die Gäste gehen, trotz etwas schwächeren Auftreten in den letzten drei Spielen – nur ein Punkt – als leichter Favorit in die Partie hinein. Mattighofen konnte nach zwei verlorenen Spielen am vorherigen Spieltag wieder gewinnen. Die Hausherren werden versuchen, den überzeugenden 3:1 Auswärtserfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen, um dann bis auf einen Zähler in der Tabelle an Jeging heranzukommen.

Mattighofen eiskalt vorm Tor

Jeging startete etwas besser in die Partie und hatte in den ersten Minuten auch direkt zwei gefährliche Möglichkeiten auf die Führung, inklusive eines Stangentreffers von Krisztian Garai. Trotz der Feldüberlegenheit der Gäste ging Mattighofen mit ihrer ersten Chance in Führung. Filip Avramovic fackelte nicht lange und zog aus mittlerer Entfernung einfach mal ab – 1:0 für die Hausherren nach 24 Spielminuten. Die zweite große Möglichkeit bescherte der Heimmannschaft dann auch direkt die 2:0 Führung. Auch Moritz Rieder mit einem wuchtigen Schuss aus mittlerer Distanz, wieder nach einem schnellen Umschalten von Mattighofen. Die Gäste wirkten auf diesen Rückstand ziemlich geschockt und konnten in der ersten Hälfte auch nicht mehr dagegenwirken. Mit 2:0 ging es in die Halbzeitpause – eine eher glückliche Führung für Mattighofen.

Mattighofen spielt effizient weiter

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich wenig am Spielgeschehen. Den nächsten Treffer erzielte wieder Mattighofen in Form von Filip Avramovic, der seinen Doppelpack schnürt, erneut durch einen Konter zur 3:0 Führung und der Vorentscheidung. Den Gästen ging in der Defensive die Kraft etwas aus, Mattighofen nutzte dies erbarmungslos aus. Etwas mehr als zehn Minuten vor Schluss konnten die Hausherren den nächsten Treffer bejubeln. Durch einen schön ausgespielten Konter erzielte Avramovic das schönste Tor des Tages und seinen dritten Treffer zum 4:0. Nur zwei Minuten danach gelang Jeging noch der Anschlusstreffer zum 4:1. Victor Rjasko schob den Ball nach gutem Querpass überlegt hinter die Linie. Wirklich etwas ausrichten konnte dieser Treffer jedoch nicht mehr und so ging das Spiel etwas überraschend 4:1 aus, da Mattighofen einfach eiskalt vorm Tor agierte und all ihre großen Chancen nutzen konnte.

Bernhard Buchwinkler, Co-Trainer TSU Jeging:

„Aufgrund das der Gegner die Chancen eiskalt genutzt hat, bringt es dir nichts, wenn du feldüberlegen bist und mehr Ballbesitz hast. Wir haben die ersten Chancen gehabt, da musst du dann halt auch deine Tore machen, wenn wir in Führung gehen, ist der Spielverlauf wahrscheinlich generell anders, aber mit dem 2:0 Pausenrückstand war es schon fast durch.“

Die Besten TSU Jeging: Cedric Anabith (LV)

