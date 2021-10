Handenberg und Mehrnbach teilen sich Punkte - 1:1 in der neunten Runde

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 12:10

TSU Mitterbauer Handenberg und Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach trennten sich am Samstag in der neunten Runde der 1. Klasse Süd-West mit einem 1:1. 101 Zuseher waren in der Sportanlage Sandtal vor Ort.

In der 31. Minute sorgten die Gäste aus Mehrnbach für eine solide Torchance, brachten den Abschluss allerdings nicht über die Linie, sondern nur knapp über das Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Patrick Riedlmaier mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Handenberger Hausherren (43.). Mit einer 1:0-Führung für die Mehrnbacher ging es also in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Alyoshev rettet Punkt



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Schiedsrichter Robert Aigelsperger glich das Heimteam aus: Petar Alyoshev ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1. In der 67. Minute vergaben die Gäste noch eine hochkarätige Torchance. Es blieb bei Abpfiff aber bei einem 1:1-Remis, das beiden Teams in der Tabelle damit nicht weiter bringt.

TSU Mitterbauer Handenberg steht damit mit einem 13:8-Torverhältnis und 14 Punkten auf dem fünften Platz der 1. Klasse Süd-West. Die Bilanz nach neun Spielen lautet: vier Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.



Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach liegt mit einem 20:16-Torverhältnis und 15 Punkten nach diesem Spiel auf dem vierten Platz. Die Bilanz nach acht Spielen lautet: vier Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage.





Die TSU Mitterbauer Handenberg stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim UFC Burgkirchen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Mehrnbach die Union Raiba Hochburg-Ach.

1. Klasse Süd-West: TSU Mitterbauer Handenberg – Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, 1:1 (0:1)

43 Patrick Riedlmaier 0:1

55 Petar Alyoshev 1:1

