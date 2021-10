A bissal zu Weng für Laab - 0:2-Niederlage

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 12:35

Nichts zu holen gab es für den ATSV Laab beim SV Hargassner Weng am Samstag: Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:0. Der SV Hargassner Weng erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. 150 Zuschauer waren im Anton Putscher-Stadion anwesend.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Das Warten der 150 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Roman Wiesner zum 1:0 für den SV Weng in der 67. Minute ein Ende. Kurz vor Schluss traf Thomas Kremser für den SV Hargassner Weng (96.). Zum Schluss feierten die Wenger einen dreifachen Punktgewinn gegen den ATSV Laab.

Unveränderte Tabellensituation

Der SV Hargassner Weng belegt mit 24 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Die Offensivabteilung des SV Hargassner Weng funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 26-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte der SV Hargassner Weng an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Hargassner Weng sieben Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Hargassner Weng, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt der ATSV Laab den neunten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Der ATSV Laab baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist der SV Hargassner Weng zum UFC Lasco Lochen, zeitgleich empfängt der ATSV Laab den SV Wiesinger Bau Obernberg.

1. Klasse Süd-West: SV Hargassner Weng – ATSV Laab, 2:0 (0:0)

67 Roman Wiesner 1:0

96 Thomas Kremser 2:0

