Reifeltshammer mit vier Toren - 5:0-Kantersieg von Neuhofen i.I. gegen Laab

Sonntag, 27. März 2022

Der USV Erler Haus Neuhofen i.I. erteilte dem ATSV Laab eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für die Gastgeber. Spieler des Tages vor 120 Zuschauern war wohl Michael Reifeltshammer, der mit seinen vier Toren wohl den größten Teil zum dreifachen Punktegewinn beitrug.

Für den Führungstreffer von USV Erler Neuhofen i.I. zeichnete Leon Sperl verantwortlich (8.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang beim Stand von 1:0 in die Kabinen an. Nach der Halbzeitpause kam der große Auftritt von Michael Reifeltshammer: Mit einem schnellen Hattrick (53./55./59.) zum 4:0 schockte Reifeltshammer den ATSV Laab. Der Stürmer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den USV Erler Haus Neuhofen i. I. (80.). Letztlich feierte der Gastgeber gegen den ATSV Laab nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten und souveränen 5:0-Heimsieg.

Neuhofen i.I. wieder Erster

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Erler Neuhofen i.I. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. Der Defensivverbund der Gastgeber ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur zweimal gab sich der USV Erler Haus Neuhofen i.I. bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief man konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der ATSV Laab findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am Sonntag muss der USV Erler Haus Neuhofen i. I. beim USV St. Pantaleon ran, zeitgleich wird der ATSV Laab vom UFC Lasco Lochen in Empfang genommen.

1. Klasse Süd-West: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – ATSV Laab, 5:0 (1:0)

80 Michael Reifeltshammer 5:0

59 Michael Reifeltshammer 4:0

55 Michael Reifeltshammer 3:0

53 Michael Reifeltshammer 2:0

8 Leon Sperl 1:0