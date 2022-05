Neuhofen i.I. bestätigt Aufstiegsambitionen - 4:0 bei Mattighofen

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:17

Der USV Erler Haus Neuhofen i. I. setzte sich standesgemäß gegen den ATSV Mattighofen mit 4:0 durch. Vor 100 Zuschauern erzielte Christoph Sternbauer zwei Tore. Ein weiterer Schritt Richtung Aufstieg also für die Gäste aus Neuhofen i.I.

Der Spitzenreiter aus Neuhofen i.I. erwischte einen Blitzstart ins Spiel: Michael Reifeltshammer traf in der fünften Minute per Elfmeter zur frühen Führung. Spielgegner ATSV Mattighofen war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Christoph Sternbauer glänzte an diesem Tag besonders: Er traf im Doppelpack für sein Team aus Neuhofen (51./82.). Ali Ercan gelang in den Schlussminuten mit seinem Treffer der krönende Abschluss für den USV Erler Haus Neuhofen i. I. (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem USV Neuhofen i.I. am Samstag einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen den ATSV Mattighofen. Die Gäste bleiben weiterhin Tabellenführer und wahren ihre Aufstiegschancen.

Mattighofen bleibt Tabellensiebter

Nach diesem fulminanten 4:0-Sieg bleibt das Team aus Neuhofen i.I. weiterhin Tabellenerster - und das durchaus souverän: 52 Punkte, 68:17-Torverhältnis, 17 Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

ATSV Mattighofen bleibt trotz dieser Niederlage Tabellensiebter mit folgender Bilanz: sechs Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen, 29:42-Torverhältnis, 25 Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Mattighofen zum SV Hargassner Weng, zeitgleich empfängt USV Erler Haus Neuhofen i.I. die Union Raiba Hochburg-Ach.

1. Klasse Süd-West: ATSV Mattighofen – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 0:4 (0:1)

84 Ali Mehmet Ercan 0:4

82 Christoph Sternbauer 0:3

51 Christoph Sternbauer 0:2

5 Michael Reifeltshammer 0:1