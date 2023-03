Sechs Tore, dennoch kein Sieger zwischen Union Mehrnbach und SPG Palting/Seeham

Details Montag, 27. März 2023 11:31

Die 15. Runde der 1. Klasse Süd-West hielt unter anderem die Begegnung zwischen der Union Mehrnbach und der SPG Palting/Seeham bereit. Beide Mannschaften sind im Mittelfeld der Tabelle platziert, dennoch gilt es, in einer Klasse, in welcher der Tabellenletzte und damit Vierzehnte verrückterweise nur zwei Punkte vom Tabellenachten getrennt ist, den Blick vorsichtshalber auch nach unten zu richten. Die Zuschauer in Mehrnbach sollten, soviel sei vorweggenommen, vollständig auf ihre Kosten kommen.

Mehrnbach ging in Führung

In einem über weiten Strecken spektakulären Spiel verbuchte die SPG aus Palting und Seeham den etwas stärkeren Beginn. Die Gäste hatten ein gewisses Mehr an Spielanteilen, mussten sieben Minuten vor der Pause dennoch das 1:0 der Heimelf zur Kenntnis nehmen. Die Fischinger-Elf schaffte es in dieser Situation einfach nicht, den Ball zu klären, Sebastian Weiermann sagte „Danke“.

Die Spielgemeinschaft ließ sich von diesem Rückschlag aber nicht aus dem Konzept bringen, man machte weiter Betrieb und wurde nur wenige Minuten nach Wiederbeginn mit dem Ausgleich belohnt. Ferenc Viczian wurde ideal freigespielt und schob den Ball zum 1:1 ins Tor. Die Hausherren reklamierten zwar auf Abseits, die Fahne blieb jedoch unten und der Schiedsrichter billigte die Gültigkeit des Treffers.

Viczian-Festspiele in Halbzeit zwei

Palting war in der Folge in der Lage, das Momentum zu nutzen und prompt auf 2:1 zu stellen. Erneut war es Viczian, der dieses Mal aus kurzer Distanz vollstreckte. Die Hausherren ließen sich jedoch nicht ins Bockshorn jagen und besorgten zur Stundenmarke den Ausgleich durch Timotity. Patrick Riedlmaier nutzte wiederum das dadurch entstandene Momentum und traf zur umjubelten Führung führ die Mehrnbacher. Doch auch die Gäste aus Palting hatten noch eine Antwort parat. Ferenc Viczian fasste sich außerhalb des Strafraums ein Herz – sein Distanzschuss zappelte zehn Minuten vor Schluss in den Mehrnbacher Maschen. In einem bewegten Spiel konnte in der Folge keine der beiden Mannschaften mehr den entscheidenden „Lucky punch“ setzen, womit man letztlich mit einer spektakulären Punktetrennung auseinanderging.

Michael Fischinger, Trainer SPG Palting/Seeham:

„Wir haben, finde ich, stärker angefangen, waren bis zum Gegentreffer die spielbestimmende Mannschaft. In dieser Phase haben wir zwei, drei 100-prozentige Chancen nicht gemacht, dann kam das Gegentor. Somit sind wir mit einem Rückstand in die zweite Hälfte gegangen, was natürlich nie leicht ist. Man hat bei der Mannschaft aber gespürt, dass eine positive Energie da ist, wie das Spiel noch drehen können. In der zweiten Halbzeit war es dann ein offenes Spiel. Beim Ausgleich haben einige auf Abseits reklamiert, ich habe das von der Trainerbank aus nicht so gut gesehen, gehe aber davon aus, dass das Tor regulär war, da der Linienrichter die beste Sicht auf die Szene hatte.“

