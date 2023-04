"Big Points"! ATSV Laab schreibt in der Rückrunden-Tabelle an

Details Samstag, 01. April 2023 16:12

In der 1. Klasse Süd-West kam es zum Auftakt der 16. Runde zum Kräftemessen zwischen dem ATSV Laab und der Union Raiba Hochburg-Ach. In der ungemein engen und ausgeglichenen Liga ging es im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Zehntplatzierten und "big points". Nach zwei Pleiten in den ersten beiden Rückrundenspielen konnte die Heimelf von Coach Gerald Hainzl mit einem 5:3-Sieg in diesem Jahr die ersten Punkte einfahren. Die Hochburger hingegen zogen nach einer 0:2-Heimniederlage im Hinspiel auch am Freitagabend den Kürzeren und ergatterten in den letzten vier Partien nur einen mickrigen Zähler.

Laaber Blitzstart

Von Beginn an kamen die Zuschauer auf ihre Kosten, liebäugelten die Heimischen nach nur wenigen Minuten mit dem sechsten Saisonsieg. In Minute drei stand Manuel Aglas im Fünfer komplett blank und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Fünf Minuten später kam auch Manuel Riege freistehend an den Ball und stellte auf 2:0. Nach den beiden Gegentoren war die Gästeelf von Coach Özgür Kart nur kurz geschockt, krempelte die Ärmel hoch und wusste fortan zu gefallen. Die Union kreierte einige Chancen und hatte zwei Mal den Anschlusstreffer vor Augen, doch Felix Grabner kratzte für den bereits geschlagenen ATSV-Schlussmann Thomas Windholz den Ball jeweils von der Linie. In Minute 33 freuten sich die Laaber über die vermeintliche Vorentscheidung, als Michael Windholz einen Freistoß ausführte, das Leder an Freund und Feind vorbeiging und plötzlich im Union-Gehäuse einschlug. Doch kurz danach belohnten sich die Gäste für ihren gefälligen Auftritt - David Tamas liegte sich das Spielgerät zu einem Freistoß zurecht und knallte die Kugel durch die Mauer zum 3:1-Pausenstand in die Maschen.

Tamas versenkt ruhende Bälle - ATSV-Joker sticht mit erstem Ballkontakt

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer der Hainzl-Elf. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Loher stellte Grabner - nach einer Ecke - akrobatisch auf 4:1. Die Messe schien gelesen, doch die Hochburger steckten nicht auf und fanden zurück ins Spiel. In Minute 55 traf Michael Wimmer ins Schwarze und ließ die Gäste wieder hoffen. Nach 70 Minuten wurde das Match wieder heiß, als Tamas erneut einen ruhenden Ball im ATSV-Kasten unterbrachte - dieses Mal zirkelte der 25-jährige Rumäne das Leder an der Mauer vorbei. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide und drohte zu kippen. In dieser Phase war die Union dem Ausgleich näher, als die Hausherren der Entscheidung, wenngleich Aglas zwei dicke Chancen nicht nutzen konnte. Nachdem ein erneuter Tamas-Freistoß knapp am Gehäuse de heimischen vorbeigestrichen war, bewies der Laaber Übungsleiter in der Schlussphase mit der Einwechslung von Sebastian Kriegseisen ein glückliches Händchen. Denn das 19-jährige Eigengewächs war bei seinem ersten Ballkontakt erfolgreich und versenkte die Kugel zum 5:3-Endstand im langen Eck.

Albin Eitzlmair, Funktionär ATSV Laab:

"Aufgrund der brisanten Tabellensituation ist dieser Sieg ungemein wichtig, hatten aber das nötige Quäntchen Glück, denn trotz unserer zwischenzeitlichen 4:1-Führung hätte das Spiel im zweiten Durchgang durchaus kippen können. Wir haben big points eingefahren, ist die Erleichterung über den ersten Dreier im Frühjahr riesengroß".

