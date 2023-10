Nach Aufstieg, Union Oberwang bislang mit ausgezeichneter Performance

Derby-Remis in Mondsee - bislang nur sechs Gegentore

Letztes Wochenende war der Aufsteiger bei den Mondsee Juniors zum Derby zu Gast. „Es war ein gerechtes 2:2-Unentschieden, beide Seiten hatten ihre besseren Phasen und auch Möglichkeiten auf den Sieg“, meint Obmann Peter Lametschwandtner, der den bisherigen Saisonverlauf als vollen Erfolg wertet und sowohl auf die Spieler, als auch das Trainer-Team ungemein stolz ist. Die Oberwanger kassierten bislang lediglich sechs Gegentore und erreichten mit tollem Engagement beachtliche Ergebnisse. Im Salzkammergut hätte man nichts dagegen, sollte es in dieser Tonart weitergehen.

Personalsituation entspannt sich - Aufsteiger-Duell in Oberwang

Am Beginn der Saison hatte die Union sechs Verletzte zu beklagen und Probleme, die Mannschaft auf allen Positionen gut zu besetzen. Inzwischen hat sich die Personalsituation etwas entspannt, zumal drei Spieler wieder zurückgekehrt sind und die übrigen Akteure in absehbarer Zeit wieder ins Training einsteigen sollten. Am kommenden Samstag ist in Oberwang der SV Roitham zum Duell zweier Aufsteiger zu Gast. Laut Obmann Lametschwandtner wird der aktuell am elften Rang stehende SVR keinesfalls unterschätzt, zumal die Roithamer in den letzten vier Runden ungeschlagen geblieben waren und in diesem Zeitraum acht Zähler gesammelt hatten. Der Funktionär ist aber zuversichtlich, dass die drei Punkte in Oberwang bleiben werden. "Die Liga ist ungemein ausgeglichen und man muss um jeden einzelnen Punkt kämpfen".

"Verspüren keinen Druck"

Die Zielsetzung der Union Oberwang war zunächst recht simpel, die Liga halten und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Blickt man jedoch auf die aktuelle Tabelle, ist zu erkennen, dass die Union im Spitzenfeld präsent und von der gefährlichen Region weit entfernt ist. Deshalb wird man jetzt von Spiel zu Spiel schauen und

das Bestmögliche herausholen. "Trotz des erfolgreichen Saisonstarts verspüren wir keinen Druck und wollen weiterhin mit Spaß und Leidenschaft Fußball spielen", erklärt Peter Lametschwandtner.