SV Roitham präsentiert neues Trainerteam!

Details Freitag, 22. Dezember 2023 11:40

Nach einer intensiven und erfolgreichen Zeit inklusive Aufstiegs in die 1. Klasse Süd ist Trainer Mario Rak nach Ende der Hinrunde zurückgetreten (wir haben berichtet). Der SV Promot Roitham musste sich also auf die Suche nach einem neuen Mann für die Seitenlinie machen, diese Suche hat nun ein Ende. In dieser Woche hat der SV nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch einen Co-Trainer sowie einen neuen Sportvorstand und Sportlichen Leiter präsentiert.

Daniel Katzinger neuer Cheftrainer

Mit Daniel Katzinger hat man eine interne Lösung für den Trainerposten gefunden. Der gebürtige Offenhausener war lange Zeit als Spieler im Unterhaus aktiv, nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wurde er als 1b und Co-Trainer beim SV Roitham tätig. Die Mannschaft kennt er also bereits, war er doch Teil des Trainergespanns, das für den Aufstieg mitverantwortlich war. Jetzt geht es für ihn eine Reihe nach vorne: „Ich werde mein Bestes geben, um die Mannschaft langfristig in der 1. Klasse halten zu können und diese im oberen Tabellenbereich zu etablieren. Wir werden die Mannschaft weiterentwickeln und für jeden ein offenes Ohr haben,“ so der neue Cheftrainer Daniel Katzinger.

Inhaber: SV Roitham Marketing | V.l.n.r: Sportvorstand Martin Kozole, Cheftrainer Daniel Katzinger, Co-Trainer Jonas Zimmer-Grafinger

Weiterentwicklung im Fokus

Katzinger wird unterstützt von Jonas Zimmer-Grafinger, der fortan den Posten des Co-Trainers übernimmt. Zimmer-Grafinger spielt seit Kindestagen beim SV Roitham und hat in dieser Herbstsaison noch neun Spiele für die Reserve absolviert. In einer Aussendung des SV Roitham heißt es zur Zielsetzung: „Der Fokus des neuen Trainerteams liegt auf der Integration des Nachwuchses in die Kampfmannschaft und die Weiterentwicklung des Vereins bzw. der Erwachsenenmannschaften mit jedem einzelnen Spieler.“

Langjährige Säule wird Sportlicher Leiter

Martin Kozole gehört seit der Saison 2014/2015 zum fixen Kader des SV Roitham und hat sich zu einer unverzichtbaren Säule in der Mannschaft entwickelt. Der Kapitän übernimmt abseits des Platzes noch mehr Verantwortung und wird Sportlicher Leiter und Sportvorstand. In seiner Antrittsrede hat auch Kozole unterstrichen, dass: „An den Stärken der bestehenden Spieler gearbeitet werden wird, und der Verein somit zukunftsfähig gestärkt werden wird. Wenig Neuzugänge, aber viele Nachwuchsfußballer, die nachrücken, sind das Ziel der neuen Sportlichen Vereinsführung.“ Nach dem Ende der Hinrunde befindet sich der SV Roitham auf dem 10. Tabellenplatz der 1. Klasse Süd.