Aufstiegstrainer Mario Rak tritt zurück! SV Roitham auf Trainersuche

Details Dienstag, 21. November 2023 19:01

Seit 2019 war Mario Rak Trainer beim SV Promot Roitham. In dieser Zeit hat er gemeinsam mit dem Verein einen guten Weg eingeschlagen und Roitham aus der 2. Klasse in die 1. Klasse Süd geführt. Der Abschied war sehr emotional für alle Beteiligten und nicht leicht für Rak: „Es war eine extrem schwierige Entscheidung, weil ich mich extrem wohl gefühlt habe“. Der 10. Platzierte muss sich nun auf die Suche nach einem neuen Trainer machen.

Offensive trifft zu selten

Nach dem Aufstieg über den Umweg der Relegation stand mit Oliver Gößlbauer der Top-Torschütze der Vorsaison nicht mehr zur Verfügung, hinzu kommt die Verletzung von Daniel Wartha, der sich im 1. Saisonspiel verletzt hat und lange ausgefallen ist: „Du steigst auf und plötzlich hat du aber einen schlechteren Angriff als in der Saison zuvor. Die beiden waren für 48 Treffer verantwortlich“, erklärt Mario Rak. Neuzugang Gabor Lanczkor sollte die Lücke füllen, der Stürmer konnte in zwölf Spielen aber keinen Treffer erzielen und wird den Verein im Winter verlassen. Dafür ist ein anderer Transfer voll eingeschlagen, nämlich der Torhüter Sandor Nagy: „Er war richtig gut und hat uns den ein oder anderen Punkt festgehalten“. Mit vier Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen steht Roitham nach der Hinrunde auf dem 10. Platz und hat vier Punkte Vorsprung auf den 12. Platzierten Lambach.

Emotionaler Abschied des langjährigen Trainers

Mario Rak hat es auch geschafft, die Trainingsbeteiligung in Kampfmannschaft und Reserve zu steigern, er hat junge Spieler integriert und ist mit Roitham aufgestiegen, jetzt war für ihn aber die Zeit für eine Pause: „Das Aufstiegsjahr hat viel Kraft gekostet. Im Herbst waren wir richtig stark, in der Rückrunde hatten wir einen Hänger drinnen, da kommt dann auch Kritik. Am Schluss hat es mit der Relegation noch eine Woche länger gedauert. Jetzt war es auch nicht einfach, wenn wir so wenige Tore schießen. Die Arbeit hat viel Substanz gekostet“. Beim Abschied sind einige Tränen geflossen und Rak betont: „Die Spieler haben unglaublich viel Charakter. Jetzt mache ich erstmal Pause und freue mich ganz entspannt Fußball zu schauen, ohne mir zu viele Gedanken über die Aufstellung machen zu müssen. Vielleicht mache ich im Sommer wieder wo weiter, aber es muss schon sehr gut passen. So ein familiärer Verein mit einem derartigen Vereinsleben ist fast einzigartig“.

Noch kein Nachfolger gefunden

Kurz vor Schluss gab es eine Niederlage gegen den Konkurrenten aus Lambach. In der Rückrunde braucht es offensiv mehr Durchschlagskraft, um nicht in den Abstiegskrampf reingezogen zu werden. Oft war Roitham knapp dran, gegen den Herbstmeister aus Oberwang gab es beispielsweise nur eine knappe 3:2 Niederlage. Wer dann neuer Trainer wird, ist noch nicht bekannt, aber er tritt in große Fußstapfen und muss sich erstmals zum Rückrundenauftakt gegen Bad Goisern beweisen.

