Sieg im Almtal-Derby: SV Scharnstein dominiert gegen SPG Pettenbach/Grünau 1b

Details Montag, 18. März 2024 11:47

In einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen im Almtal-Derby zeigte der SV Wolf System Scharnstein gegen die SPG Pettenbach 1b/Grünau eine starke Leistung, die mit einem 3:1-Sieg belohnt wurde. Trotz zahlreicher personeller Ausfälle und einer deutlich veränderten Startelf im Vergleich zur Hinrunde, bewiesen die Hausherren ihre Dominanz auf dem Platz und untermauerten ihren Status als Favorit in dieser Partie.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die erste Halbzeit wurde von der Heimmannschaft kontrolliert, offensiv passierte in den ersten 30 Minuten nur wenig . Max Mahringer brachte mit einem direkten Freistoß in der 38. Minute den SV Scharnstein mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 42. Minute, erhöhte der 16-jährige Joseph Pöll nach großartiger Vorarbeit von Dominik Fessl auf 2:0, womit die Weichen für den späteren Sieg bereits früh gestellt wurden.

Scharnstein baut Vorsprung aus, Pettenbach zeigt kurzzeitig Aufbäumen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ die Intensität des Spiels nicht nach. Ein Elfmeter, herausgeholt von Michael Gebhart, wurde zunächst von Gösweiner pariert, doch Christian Bammer blieb im Nachschuss erfolgreich und baute die Führung in der 48. Minute auf 3:0 aus. Pettenbachs Hoffnung auf eine Wende flammte kurzzeitig auf, als Umut Sevinc in der 88. Minute zum 3:1 verkürzte. Doch trotz weiterer Chancen für die Hausherren, vor allem durch den eingewechselten Marco Weber, blieb es beim verdienten 3:1-Endstand für Scharnstein.

Vergebene Chancen und ein verdienter Sieg

Das Spiel hätte für Scharnstein durchaus mit einem höheren Ergebnis enden können. Mehrere hochkarätige Chancen wurden ausgelassen, unter anderem auch von Kevin Lurger und Dominik Fessl, deren Abschlüsse ihr Ziel verfehlten. Dennoch zeigte die Mannschaft von SV Wolf System Scharnstein eine starke Leistung, die mit dem Sieg den Abstand zu den unteren Rängen vergrößert, während SPG Pettenbach/Grünau 1b weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Helmut Bammer (Obmann SV Scharnstein): „Für uns war das Spiel ein sehr guter Start in die Frühjahrssaison. Trotz einiger Ausfälle hatten wir das Spiel über weite Strecken im Griff und ließen nur wenige Torchancen der Gäste zu. Besonders freut es mich, dass zwei 16-jährige Eigenbauspieler in der Startelf standen und zwei weitere Nachwuchstalente eingewechselt wurden.“

Fotocredit: SV Scharnstein

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.