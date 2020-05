TSV Frankenmarkt: Torjäger hängt Schuhe an den Nagel

Details Montag, 25. Mai 2020 11:29

Nach einem perfekten Saisonstart hatte der TSV Fankenmarkt mit dem Verletzungsteufel zu kämpfen. Dennoch absolvierte die Bauer-Elf eine solide Hinrunde, überwinterte in der 1. Klasse Süd am fünften Platz und hatte nur vier Punkte weniger am Konto als Herbstmeister Bad Goisern. Die Hausruckviertler nahmen sich für das Frühjahr viel vor und wollten im Aufstiegskampf an vorderster Front mitmischen, aufgrund des vorzeitigen Abbruches der Saison muss der TSV aber zurück an den Start.

"Auch wenn uns die Aufstiegschance genommen wurde, ist die Entscheidung nachvollziehbar"

"Am Beginn der Saison hat man gesehen, dass wir - wenn alle Spieler fit sind - über eine bärenstarke Mannschaft verfügen. Dann hat jedoch der Verletzungsteufel den Kader dezimiert. Die Vorbereitung ist im Winter planmäßig verlaufen, haben gut trainiert und wären für die Rückrunde bereit gewesen. Wir waren zuversichtlich, im Aufstiegskampf eine entscheidende Rolle spielen zu können, doch leider ist uns das Corona Virus in die Quere gekommen", erklärt Trainer Josef Bauer, der seit rund eineinhalb Jahren die Verantwortung trägt und in seiner aktiven Zeit bei Casino Salzburg mit Hans Krankl gekickt hat. "Auch wenn uns die Aufstiegschance genommen wurde, kann ich die Entscheidung nachvollziehen und akzeptiere den Beschluss des ÖFB-Präsidiums. Aufgrund höherer Gewalt ist die Annullierung der Saison verständlich, allerdings wäre eine Punktemitnahme durchaus eine Option gewesen. Unter Umständen hätte man die Punkte auch halbieren können".

Trainingsstart am 3. Juni

Obwohl die Sportplätze vor zehn Tagen geöffnet wurden, haben die Frankenmarkter das Training noch nicht aufgenommen. "Natürlich dauert die Pause schon sehr lange, uns läuft aber nichts davon, da aufgrund der strengen Vorschriften ein normales Training noch nicht möglich ist. Wir warten noch ab und wollen am 3. Juni ins Training einsteigen", so Bauer, der fest davon überzeugt ist, dass der Startschuss zur neuen Saison im Herbst fallen wird. "Aufgrund der tiefen Fallzahlen sollte einem planmäßigen Start nichts im Wege stehen. Da das Veranstaltungsverbot noch aufrecht ist, wird es möglicherweise erst im September losgehen. Aber die paar Wochen können wir auch noch zuwarten".

Sebastian Greisinger beendet Karriere

Die nächste Saison wird der TSV vermutlich mit den "üblichen Verdächtigen" in Angriff nehmen, Greisinger-Tore kann der Coach künftig aber nicht mehr bejubeln. "Aufgrund eines Knorpelschadens muss unser Torjäger seine Karriere beenden. Sebastian bleibt dem Verein aber erhalten, ist künftig als Co-Trainer tätig und das Bindeglied zwischen Kampfmannschaft und Reserve", weiß Josef Bauer. "Da die finanziellen Mittel begrenzt sind, wird im Sommer nicht viel passieren. Wir planen keine Transfers, sind aus heutiger Sicht weder Zu- noch Abgänge zu erwarten".

