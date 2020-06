Union Eberstalzell mit neuem Torhüter bereit für die neue Saison

Details Montag, 22. Juni 2020 15:51

Nach einer vorbildhaften Hinrunde in der 1. Klasse Süd überwinterte die Union Eberstalzell mit lediglich einem Punkt Rückstand auf Herbstmeister Bad Goisern auf Rang drei. Die durchaus berechtigten Aufstiegshoffnungen wurden durch die coronabedingte Annullierung der Saison im Keim erstickt. Aufgrund der positiven Entwicklung der Pandemie hofft man nun im Traunviertel auf einen ehestmöglichen Start der Herbstmeisterschaft im August, um an die ansprechenden Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen zu können.

„Wir hätten auch lieber gespielt“

Während abstiegsgefährdete Vereine den Abbruch des Spielbetriebes mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben, fühlen sich die Klubs in der oberen Tabellenhälfte um eine mögliche Aufstiegsmöglichkeit betrogen. „Natürlich hätten wir lieber die Meisterschaft zu Ende gespielt“, trauert auch Sektionsleiter Christian Breitwimmer einer verpassten Titelchance nach. „Klarerweise waren dem Verband durch die von der Regierung beschlossenen Gesetze die Hände gebunden. Wichtig ist jetzt, dass die Meisterschaft im Sommer wieder losgeht“, zeigt man bei der Union dennoch Verständnis für die Entscheidung und legt den Fokus bereits auf die kommende Saison.

Hoffnung auf Meisterschaftsstart am 16. August

Unter starker Beteiligung von rund 30 Spielern wurde am 18. Mai das Training nach der Zwangspause wiederaufgenommen. „Die Mannschaft wurde auf zwei Plätze aufgeteilt, um die strengen Auflagen des Verbandes erfüllen zu können“, informiert der Sektionsleiter über die außergewöhnlichen Umstände nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes. Während die Spieler derzeit eine zweiwöchige Pause genießen, soll Anfang Juli mit einer intensiven Vorbereitungsphase gestartet werden. „Wir gehen von einem Meisterschaftsstart am 16. August aus“, so Breitwimmer. Demnach sind ab 13. Juli wöchentlich Testspiele geplant, um für den Fall eines baldigen Restarts optimal gewappnet zu sein.

Neuer Torhüter einzige Kaderveränderung

Auch die Kaderplanungen sind bei der Union Eberstalzell bereits vor dem Vorbereitungsbeginn abgeschlossen. Nachdem Tormann Philipp Hochmayr im Frühling sein Karriereende bekannt gegeben hat, wurde sogleich mit Maximilian Aitzetmüller, der von Roitham zur Union wechselt, ein adäquater Ersatz gefunden. „Wir haben bereits mit allen Spielern gesprochen und können bis auf die Tormannposition mit derselben Mannschaft in die neue Saison gehen“, freut sich der Sektionsleiter, dass keine großen Kaderveränderungen vollzogen werden müssen. So hält auch Trainer Harald Aitzetmüller, welcher die Union zum Jahresbeginn übernommen hat, weiterhin dem Verein die Treue. „Wir sind sehr zufrieden mit ihm und freuen uns, dass er in der kommenden Spielzeit unsere Mannschaft leiten wird“, weiß Christian Breitwimmer die Arbeit des Trainers zu schätzen.

