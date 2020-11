Ramakic führt Steyrermühl gegen Stadl-Paura Juniors zum Sieg

Details Sonntag, 01. November 2020 14:40

Für die ATSV Stadl-Paura Juniors gab es in der Partie gegen die ASKÖ Steyrermühl, an deren Ende eine 2:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Das lag vor allem am Vierfachtorschützen Mujo Ramakic

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ramakic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Das 1:1 der Stadl-Paura Juniors bejubelte Davor Covic (13.). Manuel Todorovic brachte dem Tabellenletzten nach 37 Minuten die 2:1-Führung. Wer glaubte, die ASKÖ Steyrermühl sei geschockt, irrte. Ramakic machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Gast setzt sich durch

Mit einem schnellen Doppelpack (55./59.) zum 2:4 schockte Ramakic die Stadl-Paura Jrs. In der 66. Minute legte Milan Antic zum 2:5 zugunsten von Steyrermühl nach. Am Ende behielt die ASKÖ Steyrermühl gegen die ATSV Stadl-Paura Juniors die Oberhand.

Die Stadl-Paura Juniors belegen weiterhin den letzten Platz in der Tabelle. Mit nur zwölf erzielten Tore und keinem Sieg sind die Aussichten der Juniors nicht all zu rosig.

Die Gäste befinden sich dank dem Sieg nun am Relegationsplatz. Mit zwei Siegen und zwei Remis kommt man auf acht Punkte. Größtes Manko ist jedoch die Defensive, die schon 52 Gegentreffer kassierte.

1. Klasse Süd: ATSV Stadl-Paura Juniors – ASKÖ Steyrermühl, 2:5 (2:2)

2 Mujo Ramakic 0:1

13 Davor Covic 1:1

37 Manuel Todorovic 2:1

43 Mujo Ramakic 2:2

55 Mujo Ramakic 2:3

59 Mujo Ramakic 2:4

66 Milan Antic 2:5