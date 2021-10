SV Ebensee 1922 gelingt Last-Minute-Lucky-Punch!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 17:51

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen den FC Altmünster durch. Eine durchaus unterhaltsame Partie bekamen die 250 anwesenden Zuschauer im Traunsteinstadion geboten. Erst tief in der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf, schließlich setzte sich Ebensee dank zwei Jokertoren durch und feierte einen verdienten Dreier.

Janovic gleicht in Minute 85 aus - Ebensee antwortet in letzter Not

Den ersten Tagestreffer bejubelten die Gäste aus Ebensee, als Ivan Fekiac nach einem Freistoß goldrichtig stand und das Spielgerät in die Maschen lenkte (25.). Ein weiterer Treffer vor Abpfiff des ersten Durchgangs gelang keiner der Mannschaften, Ebensee hatte zum Pausentee eine hauchdünne Führung zu Gute. Beide Mannschaften verzeichneten in Durchgang zwei gute Möglichkeiten, die Zuschauer mussten sich jedoch bis zum Schluss auf Tore gedulden. Den Anfang der hitzigen Schlussphase machte Gregor Janovic, als er in der 85. Spielminute zur Stelle war und den Ausgleich besorgte. Der eingewechselte Rudolf Daxner wurde in der Nachspielzeit zum Held, als er in der 91. Minute die Führung parat hatte. Mirnes Ajdinovic, ebenso von der Bank gekommen, sorgte in der 93. Spielminute noch für die Zugabe, als er alleine auf den Torwart zulief und eiskalt zum 3:1 verwertete.

Der FC Altmünster muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Abwehrprobleme des FCA bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die drei Zähler katapultierten den SV Ebensee 1922 in der Tabelle auf Platz sechs. Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 ist seit vier Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Kommende Woche tritt der FC Altmünster beim TSV Sparkasse Frankenmarkt an (Freitag, 19:00 Uhr), einen Tag später genießt der SV Ebensee 1922 Heimrecht im Derby gegen die ASKÖ Ebensee.

