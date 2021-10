Vierte Niederlage in Folge: Negativserie von Rüstorf hält an

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 21:46

Mit 0:2 verlor der ATSV Rüstorf am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den SV Wolf System Scharnstein. Auf dem Papier ging der SV Scharnstein als Favorit ins Spiel gegen Rüstorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Lange lieferten sich die Kontrahenten ein Duell auf Augenhöhe, dank eines parierten Elfmeters und einer geschlossenen Defensivleistung gingen die Gäste schlussendlich als Sieger der Partie hervor.

Rüstorf verschießt Elfmeter - Scharnstein trifft früh

Scharnstein ging vor 115 Zuschauern bereits früh in der Begegnung in Führung. Lukas Peneder war es, der in der zweiten Minute nicht lange fackelte und das Spielgerät im heimischen Gehäuse versenkte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern, es blieb beim knappen 1:0 aus Sicht der Gäste. Scharnstein kam nach dem Pausentee gut aus der Kabine und fand zwei vermeintliche hundertprozentige Chancen vor, ließ diese jedoch überraschenderweise ungenutzt. In der 74. Spielminute dann der Schock: SVS-Schlussmann Lachmair holt einen gegnerischen Stürmer von den Beinen, Elfmeter! Der Goalie der Gäste machte sein Fauxpas jedoch wieder gut, parierte den schwach getretenen Strafstoß und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich. Nur drei Minuten später, klingelte es auf der anderen Seite. Max Mahringer verwandelte einen direkten Freistoß und erhöhte auf 2:0. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte der Gast die drei Zähler unter Dach und Fach.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz des ATSV Rüstorf derzeit nicht. Im Sturm der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 15 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Rüstorf im Klassement weiter an Boden.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SV Scharnstein passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Scharnstein etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Scharnstein.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Rüstorf zur ASKÖ Raiffeisen Gosau, zeitgleich empfängt der SV Wolf System Scharnstein den SV Kieninger-Bau Bad Goisern.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – SV Wolf System Scharnstein, 0:2 (0:1)

2 Lukas Peneder 0:1

76 Max Mahringer 0:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!