17 Spiele ohne Niederlage! FC Attnang greift nach 3:1-Sieg in Gosau nach der Meisterschale

Details Sonntag, 08. Mai 2022 16:44

In der 21. Runde der 1. Klasse Süd empfing die ASKÖ Raiffeisen Gosau den FC Spitz Attnang. Im Duell zwischen dem schwächsten Rückrunden-Team und dem seit 27. August 2021 ungeschlagenen Tabellenführer waren die Rollen klar verteilt. Auch wenn die Gosauer vor acht Tagen in Zipf im Frühjahr den ersten "Dreier" einfahren konnten, gingen die Hausherren als krasser Außenseiter ins Match. Die ASKÖ ging am Samstagnachmittag früh in Führung, der vermutliche Meister zeigte sich davon aber unbeeindruckt und behielt nach einem 4:1-Erfolg im Hinspiel auch in der Vitalhotel-Arena mit 3:1 die Oberhand. Nach dem 17. Spiel ohne Niederlage sind die "Spitz-Kicker" noch nicht durch, den Meistertitel und die Rückkehr in die Bezirksliga wird sich der FCA aber wohl nicht nehmen lassen. Die Bärnthaler-Elf hingegen schwebt nach der sechsten Pleite in der siebenten Rückrundenpartie weiterhin in Abstiegsgefahr.

Grom bringt Außenseiter per Elfmeter in Führung - Tabellenführer antwortet mit Doppelschlag

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Schlesinger übernahm der Favorit sofort das Kommando, die Mannen von Trainer Adiz Cetin gerieten jedoch nach zehn Minuten in Rückstand. Nach einem weiten Ball der Hausherren konnte FCA-Schlussmann Michael Pendelin eine brenzlige Situation nur durch ein Foul klären - Routinier Miroslav Grom bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter. Über die Führung durfte sich die ASKÖ aber nicht lange freuen. Fünf Minuten später drehte der Ligaprimus die Partie durch einen Doppelschlag. Zunächst kombinierten sich die Attnanger durch das Zentrum, ehe Alexander Oberperfler nach einem Steilpass das Leder gekonnt annahm, die Kugel ins lange Eck setzte und mit seinem bereits 24. Saisontreffer auf 1:1 stellte. 120 Sekunden später war Philip Wögerer nach einer Ecke von Dominik Mühlbacher mit dem Kopf zur Stelle. Kurz danach, Aufregung in der Arena. FCA-Coach Cetin war mit einer Entscheidung des Unparteiischen nicht einverstanden, sah zwei Mal Gelb, demzufolge die Ampelkarte und musste die Bank verlassen. Doch auch ohne die Unterstützung ihres Trainers dominierten die Gäste weiterhin das Geschehen, konnten den Sack vorerst aber nicht zumachen. Da Mühlbacher eine gute Attnanger Chance nicht nutzen konnte, blieb es bis zur Pause beim 1:2.

Attnanger Joker sticht

Auch nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Der Ligaprimus kontrollierte das Match, in Durchgang zwei spielte sich das Geschehen zumeist jedoch zwischen den beiden Strafräumen ab. Am Beginn der Schlussviertelstunde holte der FCA zum entscheidenden Schlag aus, als Oberperfler nach einer Seitenverlagerung ablegte und der ebenerst eingewechselte Stefan Stix mit einem trockenen Flachschuss auf 1:3 stellte. Der Sieg des souveränen Tabellenführers hätte am Ende deutlicher ausfallen können, die Cetin-Elf spielte in der Schlussphase die gut vorgetragenen Angriffe aber nicht konsequent zu Ende, weshalb es beim 1:3 blieb.

Adiz Cetin, Trainer FC Attnang:

"Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden, haben die Pflicht souverän erfüllt und einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Auch wenn es im Titelkampf gut aussieht, sind wir noch nicht im Ziel, müssen aus diesem Grund die Spannung hochhalten und auch in den restlichen Spielen engagiert ans Werk gehen".