Abgezockte Blaue Elf bleibt ungeschlagen

Details Montag, 09. Oktober 2023 18:07

Die Frage, wer in Runde 8 der 2. Klasse Mitte-Ost der Favorit im Spiel zwischen ASK Blaue Elf Wels und den Grieskirchen Juniors ist schnell beantwortet. Die Welser mussten in den vorangehenden 7 Spieltagen nicht ein einziges Mal das Feld als Verlierer verlassen. Nach zuletzt vier Siegen in Folge musste die Heimelf jedoch wieder mal Punkte abgeben, reichte es gegen die Juniors vom SC Marchtrenk lediglich zu einem Punkt. Nach einem überzeugenden 5:2 Sieg gegen Steinhaus wollten die Gäste aus Grieskirchen am letzten Spieltag ihre Form bestätigen, kamen jedoch gegen Kematen/Innb. nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus.

Kreuzer Freistoß bringt die Halbzeitführung

Von Beginn an entwickelte sich diese Partie zu einem ausgeglichenen Spiel. Die jungen Grieskirchner waren sehr bissig und aggressiv in den Zweikämpfen wodurch kein richtiger Spielfuss zustande kam. Die Spritzigkeit, die Grieskirchen an den Tag legte machte es den Heimischen ebenso schwer. Beinahe 30 Minuten waren gespielt, als die erste nennenswerte Torannäherung zustande kam. Ein Grieskirchner konnte einen Angriff der Welser nur regelwidrig stoppen und so gab es zurecht Freistoß. Etwa 20 Meter vor dem Tor legte sich Kreuzer den Ball zurecht. Dass dieser ein guter Standardschütze ist weiß man nicht erst seit gestern. Kreuzer verwandelte das Runde Leder sehenswert ins Gästetor - 1:0. Nach der Führung der Heimischen passierte nicht mehr viel in Halbzeit eins und so bat Schiedsrichter Fetih die beiden Teams beim Stand von 1:0 zur Pause.

Abermals Kreuzer per Standard - Myrtezani sieht Rot

Wels Trainer Lauber hatte wohl in der Kabine die richtigen Worte für seine Mannen gefunden. Abermals konnte ein gut vorgetragener Angriff nur durch ein Foul gestoppt werden. Kreuzer legte sich den Ball zurecht, schaute auf und verwandelte seinen zweiten direkten Freistoß an diesem Nachmittag. Dem zur Pause eingewechselten Ersatzkeeper Zunghammer ereilte somit das gleiche Schicksal wie seinem Goalie-Kollegen - er musste den Ball nach einem Kreuzer Freistoß aus den Maschen holen. Mit dem 2:0 im Rücken konnte die Heimelf nun ihr Spiel aufziehen. Wer glaubte, dass sich die jungen Grieskirchner dadurch entmutigen lassen, der irrte. Die Gäste versuchten nochmal alles, kamen aber an der gut stehenden Defensive der Welser zu selten vorbei und so kamen sie zu wenig zwingenden Torgelegenheiten. Trauriger Höhepunkt war die Gelb-Rote Karte von Myrtezani, der in Minute 62 Gelb wegen Unsportlichkeit sah und lediglich eine Minute später wegen Kritik vom Platz flog. Somit fehlt er nächste Woche im Spitzenspiel beim ASKÖ SC Kirchberg-Thening.

Ernst Rohrhuber, Sportlicher Leiter ASK Blaue Elf Wels:

"Unterm Strich ein verdienter Sieg. Mit unserer Abgeklärtheit hatten die Gäste ihre liebe Mühe. Kreuzer hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Neben seinen Standards verteilt er die Bälle ausgezeichnet. Die Mannschaftsleistung war auf jeden Fall auch sehr gut und wir freuen uns auf das Spitzenspiel nächste Woche."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.