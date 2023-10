7:0-Auswärtssieg! Gnadenlose Schlüßlberger fertigen SV Pasching ab

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:19

Am Samstag forderte der SV Pasching 16 auf heimischem Kunstrasen den SV Schlüßlberg heraus. Nach zwei Niederlagen in Folge fanden die Paschinger letzte Woche gegen die 1b des SV sedda Bad Schallerbach wieder in die Erfolgsspur zurück. Mit einem souveränen 4:0 konnte man die Heimreise mit 3 Punkten im Gepäck antreten. Ähnlich die Sitution beim SV Schlüßlberg. Zwei Spiele in Folge konnte man nicht gewinnen ehe man an Spieltag 8 den SV Alkoven mit 4:1 wieder nach Hause schickte. Beide Teams sollten also ordentlich Selbstvertrauen in diese Begegnung der 2. Klasse Mitte-Ost mitgebracht haben.

Pausenführung für den SV Schlüßlberg nach starkem Beginn der Heimelf

Dass der SV Pasching 16 die Punkte zu Hause lassen wollte, ließen sie die Gäste von Beginn an spüren. Die Heimelf startet aggressiv und fand nach wenigen Minuten die erste Topchance vor. Schlüßlbergs "Handschuh" Aichinger blieb aber lange stehen und konnte somit den Ball abwehren. In der Folge kamen die Gäste aus Schlüßlberg besser ins Spiel und konnten kurz darauf ebenfalls mit einer ersten Torannäherung auf sich aufmerksam machen. Heimkeeper Märzinger machte es seinem Gegenüber nach, blieb lange stehen und konnte ebenfalls parieren. In Minute 17 war es dann soweit. Ein Freistoß aus gut 25 metern relativ zentral vor dem Tor führte zur Führung der Gäste. Kaser legte sich den Ball zurecht und hämmerte das Spielgerät in die Maschen. Darauffolgend hatte der SVS das Spiel weitgehend unter Kontrolle und ließen lediglich ein paar Halbchancen der Heimelf zu. Zehn Minuten vor der Pause luchste Paul Sturm im 16er einem Verteidiger den Ball ab, welcher sich nur noch durch ein Foul zu helfen wusste - Elfmeter für Schlüßlberg. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zur 2:0 Pausenführung.

Frühe Vorentscheidung und gnadenlose Effizienz des SVS

Die Paschinger wollten das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und nahmen sich für Halbzeit zwei einiges vor. Die Bemühungen fanden aber ein jähes Ende nachdem Pauzenberger in Minute 49 eine Flanke von Winkler mit einem Halbvolley ins Netz "zimmerte". Für die endgültige Entscheidung sorgte Schlüßlbergs Torjäger Winkler, der nach einem Zuckerpass von Sturm alleine auf das Heimtor zuläuft und Keeper Märzinger keine Chance lässt. Winklers Flachschuss landet in der linken unteren Ecke. Nach einem Leerlauf von etwa 15 Minuten zeigten die Schlüßlberger ihre technische Stärke. Ein Spielzug, beginnend bei Innenverteidiger Kaser, wurde nach etwa 10 Stationen und einer starken Hereingabe des glänzend aufgelegten Daxl von Saloschnig verwertet. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch vor dem 6:0, nur dass diesmal das Spielgerät hoch in den 16er kam und Winkler per Kopf vollenden konnte. Den Schlusspunkt setzte abermals Kaser, der nach einem Eckball goldrichtig stand. Nach einer guten Abwehr des Heimkeepers musste er den Ball per Kopf nur noch über die Linie drücken.

Jürgen Offenzeller, Trainer SV Schlüßlberg:

"Wir wussten, dass uns heute in Pasching ein schweres Spiel erwartet. Ich bin nicht verwundert, dass die Paschinger in Schallerbach souverän gewonnen haben. Offensiv haben sie einige gute Leute. Dass das Ergebnis heute so eindeutig ausgefallen ist liegt daran, dass wir unsere Chancen gut genutzt haben. Jetzt freuen wir uns auf ein Spitzenspiel am Freitag gegen SC Marchtrenk 1b."

