Irre! Tormann gleicht in 93. Minute aus, Sipbachzell verliert durch Gegentor Sekunden später doch noch, SC Marchtrenk Juniors dadurch Herbstmeister

Details Montag, 13. November 2023 11:47

In der 13. Runde der 2. Klasse Mitte-Ost – gleichzeitig der letzte Spieltag vor der Winterpause – kam es unter anderem zum mit Spannung erwarteten sportlichen Kräftemessen zwischen der Union Sipbachzell und den SC Marchtrenk Juniors. Für die Gäste aus Marchtrenk ging es dabei um nicht weniger als die Winterkrone, für die man als Tabellenführer einen Sieg brauchte. Ebenfalls lange ganz vorne mitgespielt haben die Hausherren aus Sipbachzell, zuletzt gab es jedoch den einen oder andern Rückschlag zu verdauen. Die Zuschauer sollten am Ende ein würdiges Spitzenspiel geboten bekommen.

Marchtrenk Juniors von Beginn an präsent und gefährlichere Mannschaft

Die favorisierten Gäste aus Marchtrenk, die zuletzt knappe Siege über Alkoven und Pasching feierten, waren von Beginn an gut im Spiel. Die Elf von Helmut Puttinger agierte von der ersten Minute an griffig, war klar spielbestimmend, fand aber auch oft ihren Meister in der Sipbachzeller Hintermannschaft, die gut verteidigte. Wenn man einmal durchkam, wurde zunächst noch die eine oder andere Torchance vergeben. In der 42. Spielminute war es aber schließlich soweit. Nach zwei Doppelpässen im Zentrum gelangte das Spielgerät zu Hassan Abdullahi, der aus 18 Metern Maß nahm, sein Flachschuss landete zum Jubel der mitgereisten Marchtrenker Zuschauer im Sipbachzeller Tor.

Puttinger: "Und dann kam Hollywood"

Im zweiten Abschnitt kamen die Sipbachzeller stärker auf. Die Hausherren waren offensiv nun präsenter, fanden dabei aber nur wenig zwingende Möglichkeiten vor, Chancen waren in dieser Phase des Spiels generell Mangelware. So richtig Fahrt nahm die Begegnung schließlich erst in der Schlussphase auf. In der dritten Minute der Nachspielzeit wurde ein Freistoß von den Hausherren zur Mitte gebracht, wo tatsächlich Tormann Manuel Metzger hochstieg und zum 1:1-Ausgleich einschoss. Der Jubel über diesen Erfolg verhallte aber jäh, als Marchtrenk nur Sekunden später – in Minute 94 – ausglich. Der eingewechselte Marco Gnadlinger zog nach einer Drehung ab und durfte über den 2:1-Siegtreffer seiner Mannschaft jubeln. Die jungen Marchtrenker dürfen sich in einer ausgeglichenen 2. Klasse Mitte-Ost damit über den Herbstmeistertitel freuen.

Helmut Puttinger, Trainer SC Marchtrenk Juniors:

„Wir waren in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend, hatten die eine oder andere Möglichkeit, Sipbachzell hat aber sehr gut verteidigt. Nach dem 1:0 hatten wir noch die eine oder andere Möglichkeit nachzulegen, das ist dann aber nicht passiert. In der Schlussphase war dann Hollywood als der Tormann mit nach vorne gegangen ist und nach einem Freistoß, der für mich keiner war, ausgeglichen hat. Danach hat Gnadlinger, den ich zuvor eingetauscht habe, den Siegtreffer erzielt. Glück gehört oft dazu, aber das erarbeitet man sich.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.