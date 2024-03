Führungswechsel an der Tabellenspitze: Kirchberg-Thening ringt auswärts die SC Marchtrenk Juniors nieder!

Details Montag, 25. März 2024 15:18

Die 15. Runde der 2. Klasse Mitte-Ost lieferte am Wochenende ein absolutes Topspiel. Die erstplatzierten SC Marchtrenk Juniors empfingen vor heimischer Kulisse den Tabellenzweiten, ASKÖ SC Kirchberg-Thening. Auf schwierigem Geläuf wurde den Fans aber kein fußballerischer Leckerbissen geboten. Am Ende gab wie in der Vorwoche eine Standardsituation den Ausschlag dafür, dass Kirchberg-Thening als Sieger vom Platz ging. Mit dem 1:0 konnte der Erfolg aus dem Hinspiel wiederholt und die Tabellenführung erobert werden.

Mannschaften neutralisieren sich in Hälfte eins

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Albert Schauer wird schnell klar, dass es sich um eine überaus wichtige Partie für beide Mannschaften handelt. Sowohl die Marchtrenk Juniors als auch Kirchberg-Thening ähneln sich in ihrer Spielanlage insofern, als dass beide Teams vor allem durch hohe Bälle versuchen, ins Angriffsdrittel vorzustoßen. In Halbzeit eins wird genau das deutlich, wobei der Untergrund auch nicht wirklich zu Passstafetten einlädt. Zweikämpfe und Standardsituation prägen das Spielgeschehen, Spielfluss ist zunächst keiner zu erkennen. Bessere Abschlusspositionen findet alles in allem aber das Heimteam vor, welches sowohl in Minute 17 als auch Minute 33 gefährlich im Strafraum der Gäste auftauchen kann.

Standardsituation ebnet abermals Sieg für Kirchberg-Thening

In Halbzeit zwei gestaltet sich das Spielgeschehen ähnlich wie in Halbzeit eins. Die Protagonisten beider Mannschaften finden sich in den Defensivabteilungen. Zu Chancen kommen beide Mannschaften weiters einzig durch hohe Bälle und Standardsituationen. Eine solche findet Kirchberg-Thening schließlich auch in Minute 69 vor. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld bringt Mittelfeldakteur Thomas Schaffelner den Ball auf den Kopf von Toptorschütze Maximilian Piesch, der zum vielumjubelten 1:0 der Gäste einnickt. Wie letzte Woche gegen SV Pasching 16 bringt ein Freistoß den SC Kirchberg-Thening auf die Siegerstraße. In den Schlussminuten drängt die Heimmannschaft aus Marchtrenk nochmals auf den Ausgleich, scheitert jedoch in der Nachspielzeit am hervorragenden Gästetorhüter Patrick Füreder. Damit sichert sich das Team von Trainer Stefan Rohrhuber nicht nur drei Punkte, sondern auch die Tabellenführung in der 2. Klasse Mitte-Ost.

Zahlen und Fakten

Mit der gestrigen Niederlage reichen die SC Marchtrenk Juniors die Krone des Tabellenführers zumindest vorerst an den Gegner weiter. Mit zwei Punkten Rückstand bleibt der Meisterschaftskampf jedoch mehr als spannend, zudem liegt die Blaue Elf Wels auf Platz drei nur einen Punkt hinter der 1b-Mannschaft des Landesligisten. Kommende Woche folgt dann das nächste Schlagerspiel, wenn man bei der benachbarten Viktoria aus Marchtrenk zum prestigeträchtigen Derby gastiert. Kirchberg-Thening verteidigt am selben Tag die neueroberte Tabellenführung gegen die SV Grieskirchen Juniors.

Stimme zum Spiel

Stefan Rohrhuber (Trainer ASKÖ SC Kirchberg-Thening):

"Man hat von Beginn an gemerkt, dass beide Mannschaften im Normalfall viel mit hohen Bällen agieren. Dadruch haben sich die Teams im Spiel über weite Strecken neutralisiert. In der ersten Halbzeit konnte Marchtrenk öfter in Abschlusspositionen kommen. Die Führung durch die Standardsituation war irgendwo bezeichnend für den Spielverlauf. In der Nachspielzeit hat dann unser Keeper den Sieg für uns festgehalten. Alles in allem war das natürlich schon ein Spitzenspiel, fußballerisch aber kein Feuerwerk."

