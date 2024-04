Zweiter Sieg in Folge: Grieskirchen Juniors befinden sich weiter im Aufwind

Details Dienstag, 30. April 2024 00:11

Der Sonntag des 20. Spieltags in der 2. Klasse Mitte-Ost brachte das Match SV Kematen am Innbach versus SV Grieskirchen Juniors. Während das Heimteam in den letzten Wochen sehr inkonstante Leistungen gezeigt hatte – man steht vor der Partie in der Rückrunde bei jeweils zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen – konnten die Gäste aus Grieskirchen in der Vorwoche bei einem eindrucksvollen 4:0 Sieg gegen die Union Steinhaus Selbstvertrauen tanken. Dieses Selbstvertrauen konnte man am gestrigen Sonntag auch aufs Feld bringen, wodurch man Kematen am Innbach mit 3:1 besiegte.

Nimmerfall-Doppelschlag in Halbzeit eins

Das Spiel beginnt und die Grieskirchen Juniors nehmen umgehend das Zepter in die Hand. Keine 20 Minuten sind verstrichen, ehe Thomas Nimmerfall einen Fehler der heimischen Abwehr ausnutzt und den Ball an Torhüter Marvin Steiner vorbei einschiebt. Ein suboptimaler Start für die Heimelf von Trainer Markus Mairinger. In der Folge kommt man weiterhin nicht wirklich ins Spiel, agiert in der Verteidigung teils fahrlässig, was sich bei einigen Abstimmungsfehlern klar zeigt. Ein solcher ermöglicht es schließlich, dass die Grieskirchen Juniors die Führung noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhen können. Wieder ist es Thomas Nimmerfall der plötzlich ein leeres Tor vor sich hat und die Kugel nur noch über die Linie ins heimische Gehäuse drücken muss. Eine Halbzeit zum Vergessen für die Heimmannschaft endet schließlich bei einem Stand von 2:0 für die Gäste.

Kopfballtreffer kommt zu spät

In Halbzeit zwei nehmen sich die Hausherren schließlich einiges vor und wechseln gleich zwei Mal. Nichtsdestotrotz bringen auch die neuen Kräfte nicht den erhofften Impact. Somit sind es abermals die Gäste aus Grieskirchen, welche in Minute 53 ihre Führung ausbauen. Gabriel Leibetseder nutzt einen erneuten Fehler der Kematner Hintermannschaft – die Defensivakteure hatten allesamt schon bessere Spiele gehabt– und trifft zum 3:0. Die mittlerweile komfortable Führung gerät auch in der Folge nicht wirklich in Gefahr. Die Grieskirchen Juniors bestimmen weiter das Spielgeschehen, Kematen am Innbach schafft es nur selten ins letzte Drittel. Somit dauert es bis Minute 91, ehe die Heimfans ein Tor bejubeln dürfen. Nach mustergültiger Vorarbeit von Unterschiedsspieler Luka Vukosaljevic netzt Ivan Ljubas zum einzigen Tagestreffer der Heimmannschaft ein. Bei diesem Spielstand bleibt es, pfeift Schiedsrichter Michael Felder die Partie wenig später ab.

Zahlen und Fakten

Im Kampf um das Tabellenmittelfeld ist die Niederlage durchaus schmerzhaft, hätte man bei einem Sieg SV Pasching 16 hinter sich lassen können. Nichtsdestotrotz befindet man sich vor dem 21. Spieltag – wo man auf Spitzenreiter Kirchberg-Thening trifft – auf einem soliden siebten Tabellenrang. Die Grieskirchen Juniors kämpfen sich indes peu a peu aus dem Tabellenkeller nach oben, liegen mittlerweile nur noch zwei Punkte hinter Alkoven und Sipbachzell. Kommende Woche möchte man gegen die kriselnde Blaue Elf Wels zum Sieg-Hattrick ansetzen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.