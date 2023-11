Von fünf Punkten im Frühjahr zum Herbstmeister! Union Bruckmühl mit unglaublicher Hinserie

Details Donnerstag, 16. November 2023 11:00

Eine derartige Leistungssteigerung von der letzten zu dieser Saison wie bei der Union Bruckmühl gibt es wohl nur ganz selten. „Im Frühjahr haben wir nur fünf Punkte geholt und jetzt im Herbst waren es 32!“ zeigt sich auch der Sportliche Leiter Lukas Bichl überaus erfreut. In einer engen Spitzengruppe aus fünf Mannschaften, die alle noch auf den Aufstieg schielen hat die Union Bruckmühl die Nase vorne und überwintert als Herbstmeister der 2. Klasse Mitte-West.

Bruckmühl zeigt neues Gesicht ohne Kaderumbruch

Hinter so einer Leistungsexplosion stecken oft viele Neuzugänge – nicht aber bei der Union Bruckmühl. Im Sommer mit Sebastian Kaiser nur ein externer Spieler dazugekommen. Ausschlaggebend für den Sportlichen Leiter war ein Wechsel auf der Trainerbank: „Nicht nur der Trainer Andreas Klein, sondern auch Co-Trainer Wolfgang Kaltenbrunner, eine Bruckmühler Legende, leisten großartige Arbeit. Die Einstellung von fast allen Spielern hat sich extrem ins positive gewandelt.“ Der Coach selbst wollte von den Leistungen der letzten Saison nicht viel wissen und legt mit dem 5:1 Auswärtssieg in Ampfelwang einen Auftakt nach Maß hin: „Die Jungs waren von Anfang an hochmotiviert und diszipliniert. Wir haben viel gearbeitet und einen guten Start hingelegt.“ Die Mannschaft blieb Großteils vom Verletzungspech verschont und konnte kontinuierlich punkten.

Nur eine Niederlage bisher – Meisterfrage bleibt offen

In der Hinrunde gab es zehn Siege für die Union, gegen die Verfolger BW Stadl-Paura und Haag wurden die Punkte geteilt und nur gegen die Wimsbach Juniors mussten sie sich geschlagen geben. Die Konkurrenten um den Aufstieg schlafen nicht, der Abstand auf den 5. Platz beträgt nur sechs Punkte: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft und ihre Leistung. Du musst jedes Spiel gewinnen, wenn du das nicht tust, bist du schnell Fünfter“ weiß Trainer Andreas Klein, der keinen Favoriten für in der Meisterfrage sieht: „Wer den längeren Atem hat, wird sich durchsetzen. Da kommt es auf Kleinigkeiten an.“

Vertrauen in den eigenen Kader - Neuzugang möglich

Grundsätzlich will man in Bruckmühl auf den Kader vertrauen, der Herbstmeister geworden ist, laut Lukas Bichl könnte sich aber etwas tun: „Wir sind in Gesprächen, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Wenn wir einen Spieler holen, wollen wir uns natürlich verbessern und nicht abrutschen in der Tabelle.“ Der Trainer und der Sportliche Leiter sehen ihre Mannschaft nicht in der Favoritenrolle, wollen aber oben dranbleiben: „Wir haben eine neue Anlage, wo man mittelfristig in die 1. Klasse zurückkehren könnte. Wenn du Herbstmeister wirst, möchtest du diese Chance natürlich auch ergreifen“ zeigt sich Bichl ambitioniert.

