ASKÖ Ampflwang möchte nach Ligawechsel im Frühjahr angreifen

Details Donnerstag, 23. November 2023 13:02

In den unteren Ligen sind Mannschaften immer wieder von Ligenwechseln betroffen, so auch die ASKÖ Oberbank Ampflwang. Letzte Saison haben sie den starken 3. Platz in der 2. Klasse West erreicht, dann ging es im Sommer in die 2. Klasse Mitte-West. In der Liga mit vielen unbekannten Mannschaften war es schwer eine Zielsetzung auszurufen. Zum Winter steht man auf dem 9. Platz und im Frühjahr soll es ein paar Plätze nach oben gehen.

Fast jedes Spiel ein Torspektakel

Mit Vinko Vina Svalina hat im Sommer ein neuer Spielertrainer übernommen: „Es war seine 1. Station und er hat es super gemacht“, erzählt der Sportliche Leiter Christian Biel über Svalina, der zuletzt für Schwanenstadt gespielt hat. Zudem gab es im Sommer acht Abgänge und nur wenige Neuzugänge, dementsprechend holprig waren die Ergebnisse in der Vorbereitung. Im Ligaalltag angekommen erwischt Ampflwang aber einen guten Start mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen, die Konstanz war aber ein Problem: „Wir haben viele Tore geschossen, aber auch viele bekommen“, sagt der Sportliche Leiter im Hinblick auf die Tordifferenz von 38:40 nach 13 Spielen.

Trainerwechsel kurz vor Schluss

Wenige Runden vor dem Ende der Herbstsaison kam es zur einvernehmlichen Trennung zwischen Trainer und Verein, daraufhin hat Peter Dessl übernommen, der feststellt: „Die Mannschaft ist intakt, willig und die Kameradschaft stimmt. Es geht aber nicht so schnell, die defensive Anfälligkeit abzustellen“. Im Frühjahr soll es tabellarisch einen Sprung nach vorne geben: „Wir visieren den 5. Platz an und wollen die Mannschaft formen, um nächste Saison dann oben anzugreifen“, so Christian Biel. Ilhan Kuljici wird dabei nicht mehr mithelfen, ihn zieht es nach Regau. Weitere Transfers sind stand jetzt noch keine geplant, eventuell stoßen ein bis zwei Ergänzungsspieler zur Mannschaft.

Hoffnung auf keinen erneuten Ligawechsel

Für die Vorbereitung verzichtet man in Ampflwang auf ein Trainingslager im Ausland, die Grundlagen für die Rückrunde werden in der Heimat gelegt. Bereits am 8. Jänner geht es für die ASKÖ-Kicker wieder los mit Lauf- und Krafteinheiten. Mit Hinblick auf den Sommer betont der Sportliche Leiter noch: „Wir wollen im Sommer besser für die Liga gewappnet sein und hoffentlich in dieser Liga bleiben. Letztes Jahr waren schon lange Auswärtsfahrten mit dabei, hier haben wir coole Derbys“. In der Aufstiegsfrage sieht Christian Biel Haag ganz vorne: „Sie haben eine extreme Qualität und werden sich durchsetzen. Bruckmühl hat mich schon überrascht, sie kommen viel über die Mentalität“. Für Peter Dessl und seine Mannschaft geht’s zum Rückrundenstart auswärts gegen die 1b von Bad Ischl.

