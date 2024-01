Neuer (Spieler-)Trainer in Zell am Pettenfirst

Details Dienstag, 09. Januar 2024 10:34

Der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst war zuletzt in der 2. Klasse West aktiv und kam dort in der vergangenen Saison als Achter ins Ziel. Im Sommer kehrten die Hausruckviertler in die 2. Klasse Mitte-West zurück, beendeten in der aktuellen Spielzeit die Hinrunde erneut am achten Rang und überwintern in der angestammten Liga abermals im Niemandsland der Tabelle. "Auch wenn wir uns etwas mehr erwartet hätten, sind wir in Summe nicht unzufrieden. Zudem haben wir uns über den Gruppenwechsel gefreut, denn die `Mitte-West` ist aufgrund der vielen Derbys unsere Liga", erklärt Jakob Kaltenbrunner der seit wenigen Wochen als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt.

Gelungener Saisonstart und fulminanter Derbysieg zum Herbstausklang

Die Kicker aus dem Bezirk Vöcklabruck kamen mit zwei Siegen exzellent aus den Startblöcken und wussten auch zum Herbstausklang, mit einem 5:0-Kantersieg gegen Ampflwang zu gefallen. In den zehn Runden dazwischen mussten die Zeller aber nicht weniger als sieben Niederlagen einstecken. "Wir freuen uns noch immer über den souveränen Derbysieg im letzten Match, denn das Prestigeduell mit Ampflwang ist für uns das wichtigste Spiel des Jahres", so Kaltenbrunner. "Nach dem gelungenen Saisonstart hatten wir zusehends mit Verletzungen zu kämpfen und haben mit Florian Wenninger, der einen Kreuzbandriss erlitten hat, einen Führungsspieler schmerzlich vermisst".

Vier Heimsiege, aber in der Fremde Luft nach oben

Jeweils sechs Mannschaften durften mehr Treffer bejubeln bzw. kassierten mehr Gegentore. Der Achtplatzierte feierte auf eigener Anlage vier Siege und holte 13 der 16 bislang gesammelten Punkte vor heimischer Kulisse, von den fünf bisherigen Auswärtsspielen gingen jedoch vier verloren. "Auch wenn in der Fremde reichlich Luft nach oben vorhanden ist, im Niemandsland der Tabelle überwintern und uns ein etwas besseres Abschneiden gewünscht hätten, können wir die Hinrunden-Bilanz begründen", spricht der frischgebackene Sportchef das verletzungsbedingte fehlen von wichtigen Akteuren an.

Neo-Spielertrainer und neuer Torwart

Nach dem Ende der Amtszeit von Coach Manfred Hauch wurden die Hausruckviertler auf der Suche nach einem neuen Trainer in den eigenen Reihen fündig. "Denis Memisevic werchselte im Sommer 2022 als Spieler zu uns. Aufgrund seiner Erfahrung übernimmt der 34-jährige Slowene als Coach die Verantwortung und wird im neuen Jahr als Spielertrainer agieren", weiß Jakob Kaltenbrunner, der in der Winterpause mit Florian Thomae (Waldzell) einen neuen Torwart verpflichtete. "Dieser Transfer wird vermutlich der einzige bleiben und sind aktuell nicht auf der Suche nach Verstärkungen - auch Abgänge sind im Winter keine zu erwarten".

Obere Tabellenhälfte im Visier

Aktuell absolvieren die Kicker Lauf-Einheiten, ehe am 19. Jänner das offizielle Training aufgenommen und am 10. Februar, gegen Lohnsburg, das erste Testspiel bestritten wird. Die lange und intensive Vorbereitung beinhaltet auch ein Trainingslager, das in Slowenien abgehalten wird. "Die Spieler sind hochmotiviert und halten sich in der Winterpause selbständig fit. Auch wenn in der Tabelle keine großen Sprünge möglich sind, wollen wir uns in der Rückrunde steigern und streben den Sprung in die obere Tabellenhälfte an", wünscht sich Jakob Kaltenbrunner eine Rangverbeserung. "Es ist wichtig, im Frühjahr in Schwung zu kommen, um für die nächste Saison gerüstet zu sein".

