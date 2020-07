TSV Timelkam mit vier neuen Kräften und ebenso vielen Abgängen

Details Dienstag, 28. Juli 2020 11:49

In der abgebrochenen Saison der 2. Klasse Mitte-West bewegte sich der TSV Timelkam als Neunter nur im Niemandsland der Tabelle. In der neuen Meisterschaft soll im Hausruckviertel der Pfeil wieder in die richtige Richtung zeigen. "Nach dem enttäuschenden letzten Herbst orientieren wir uns in der Tabelle nach oben, wenngleich es für einen Platz ganz vorne vermutlich nicht reichen wird. Eine Präsenz im Bereich des oberen Drittels sollte aber möglich sein", erklärt Sektionsleiter Dr. Alexander Kösters.

"Sind stärker als im letzten Herbst"

Mit Thomas Mayrhofer (Vöcklabruck), Vadim Bogdan (Zipf), Luis Ablinger (Vöcklamarkt Nachwuchs) und dem Ungarn Erik Kiss stehen Trainer Claudius Kuvi vier neue Kräfte zur Verfügung. Allerdings haben mit Lukas Machreich und Daniel Fageth (beide Kammer) sowie Mark Reiter (Neukirchen/Vöckla) und Marcel Hütter (Vöcklabruck) auch vier Akteure den Verein verlassen. "Es wird schwer, den Abgang von Abwehrchef Machreich zu kompensieren, wenngleich mit Kiss ein junger, starker Innenverteidiger aus Ungarn zu uns gestoßen ist. Nach der langen Pause ist das derzeitige Leistungsvermögen nicht wirklich einzuschätzen, meiner Ansicht nach sind wir aber stärker als im letzten Herbst", so Dr. Kösters.

Planmäßige Vorbereitung

Im Mai absolvierten die Timelkamer das damals erlaubte Gruppentraining, seit rund drei Wochen bereitet sich der TSV auf die Meisterschaft vor und hat die ersten beiden Testspiele bestritten: 4:2 gegen Zell/Pettenfirst und 1:3 gegen Gampern. Am kommenden Samstag trifft die Kuvi-Elf auf das U18-Team von Regionalligist Vöcklamarkt. "Die Vorbereitung verläuft planmäßig und sind ganz gut unterwegs. Die Spieler ziehen voll mit und beteiligen sich rege und intensiv am Training", zieht der Sektionsleiter eine positive Zwischenbilanz.

Oberes Tabellendrittel im Visier

Im letzten Herbst blieb der TSV unter den Erwartungen, in der neuen Saison möchten sich die Timelkamer wieder anständig präsentieren. "Wie im Vorjahr ist der regierende Herbstmeister aus Gaspoltshofen wieder ganz stark einzuschätzen, aber auch von den Liga-Neulingen aus Steinerkirchen und Schlüßlberg ist einiges zu erwarten. Demzufolgen werden wir ganz vorne vermutlich nicht mitmischen können, wollen aber eine gute Rolle spielen und streben eine Präsenz im oberen Tabellendrittel an", meint Dr. Alexander Kösters. "Der Start ist bekanntlich immer wichtig, desahalb wäre ein Dreier im ersten Spiel, in Hofkirchen, eine tolle Sache".

Zugänge:

Thomas Mayrhofer (Vöcklabrucker SC)

Vadim Bogdan (ATSV Zipf Reserve)

Luis Ablinger (Union Vöcklamarkt Nachwuchs)

Erik Kiss (Ungarn)

Abgänge:

Lukas Machreich (SK Kammer)

Daniel Fageth (SK Kammer Reserve)

Marc Reiter (Union Neukirchen/Vöckla)

Marcel Hütter (Vöcklabrucker SC)

Bisherige Testspiele:

4:2 gegen SV Zell/Pettenfirst (2W)

1:3 gegen Union Gampern (2S)

