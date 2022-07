Union Bruckmühl wechselt Liga und Trainer

Details Sonntag, 17. Juli 2022 13:39

In den vergangenen Jahren war die Union Bruckmühl in der Gruppe West aktiv, stand dort in den abgebrochenen Meisterschaften am elften bzw. siebenten Tabellenplatz und landete in der vergangenen Saison am fünften Rang. Im Sommer kehrte der Verein in die angestammte 2. Klasse Mitte-West zurück. "Wir freuen uns über die Rückkehr, wenngleich wir uns auch im `Westen`wohl gefühlt haben. Erfreulich ist zudem, dass der ATSV Kohlgrube den Weg gemeinsam mit uns gegangen ist und uns auch künftig heiße Derbys erwarten", eklärt Sektionsleiter Thomas Altmanninger.

Starkem Herbst folgte durchwachsene Rückrunde

Die Union sammelte im Herbst starke 22 Punkte, in der Rückrunde wanderten aber nur 13 Zähler auf das Konto. "In der Hinrunde ist es ausgezeichnet gelaufen. Zudem waren wir in einigen Spielen nicht die bessere Mannschaft, hatten aber das nötige Quäntchen Glück. Im Frühjahr war es des Öfteren umgekehrt. Mit Julian Ablinger, der sich aus persönlichen Gründen eine Auszeit genommen hat, haben wir den Abwehrchef verloren. Auch das lange fehlen der beiden Stürmer, Martin Bachmayr und David Obermaier, die sich im ersten Rückrundenspiel Verletzungen zugezogen hatten, hat zur mäßigen Bilanz in der zweiten Saisonhälfte beigetragen. Trotz der durchwachsenen Rückrunde sind wir, aufgrund des Punktepolsters vom Herbst, am guten fünften Platz gelandet", so Altmanninger.,

Wenig Tore, vorne und hinten

In Bruckmühl wird ein neues Sportheim erreichtet und zudem der Platz generalsaniert, darum bestreiten die Kicker seit geraumer Zeit ihre Heimspiele in Thomasroith. Dennoch konnte der Fünftplatzierte immerhin sechs "Heimsiege" feiern - in der Fremde sprangen vier "Dreier" heraus. Während nur vier Teams weniger Treffer bejubeln durften, kassierten lediglich die Top-Drei der Tabelle weniger Gegentore. "Obwohl die Anzahl der Gegentore im Frühjahr gestiegen ist, haben wir in Summe relativ wenige erhalten. Das war auch ein Verdienst von Schlussmann Bernhard Birner, der zu den besten Torleuten der Liga zählte", zollt der Sektionsleiter dem Goalie ein Extralob.

Neuer Trainer und ein Heimkehrer

Nach dem Ende der Ära von Marcus Esser, der inzwischen in Oberwang das Zepter schwingt, trägt mit Marco Strupl ein neuer Coach die Verantwortung. Nicht allen Experten dürfte der Name des Neo-Trainers geläufig sein. Unter dem Namen Blümecke war der Übungsleiter aus Deutschland bei einigen Vereinen tätig, zuletzt in Gampern, ehe der Trainer nach der Hochzeit den Namen seiner Frau annahm. Mit Benjamin Leukermoser kehrt ein Bruckmühler Eigengewächs von Regau wieder zu seinem Stammverein zurück. "Wir freuen uns über seine Rückkehr ganz besonders, denn Benjamin hat in den vergangenen Jahren viele Erfahrung gesammelt und wird als Abwehrchef unsere Defensive organisieren", weiß Thomas Altmanninger. Lukas Tassold hat seine Karriere beendet, steht jedoch als Co-Trainer dem neuen Coach zur Seite.

Neue Liga mit vielen Fragezeichen

In den ersten beiden Wochen der Vorbereitung bestritt der Liga-Rückkehrer bereits drei Testspiele: 2:0 gegen Zell/Pettenfirst, 0:2 gegen Pattigham und 1:5 gegen Vöcklabruck. Am kommenden Freitag messen die Bruckmühler ihre Kräfte mit den Kickern aus Gampern. Da die Liga im Sommer gravierend verändert wurde und viele Mannschaften neu sind, weiß auch die Union aktuell nicht, wo sie steht. "Das geht den meisten anderen Mannschaften genau so. Aber grundsätzlich wollen wir uns ähnlich positionieren, wie in der anderen Liga, streben eine Präsenz im Mittelfeld der Tabelle an und werden versuchen, am oberen Drittel anzuklopfen", meint der Sektionsleiter. "Derzeit liegt der Fokus aber weiterhin am Neubau des Sportheimes bzw. der Sanierung des Platzes. Auch im Herbst tragen wir unsere Heimspiele in Thomasroith aus, im neuen Jahr kehren wir dann auf unsere Sportanlage zurück und freuen uns schon jetzt auf unser neues Schmuckkästchen".

2. Klasse Mitte-West Transferliste