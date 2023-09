Gerechte Punkteteilung im Josef Pappel Stadion

Details Samstag, 30. September 2023 10:15

Es ist angerichtet. Freitagabend, Flutlicht und keine Wolke am Himmel - Die Vorzeichen stehen gut und lassen 150 Zuschauer auf ein spannendes Spiel hoffen. In der 2. Klasse Mitte-West messen sich bei Flutlicht der ATSV Kohlgrube/Wofsegg und die Union GT Weibern.

Frühe Führung der Gäste wurde postwendend ausgeglichen

Die Gäste aus Weibern kamen gut ins Spiel und waren von Anfang an aggressiv und hellwach. Viel Ballbesitz konnte die ATSV in den ersten Minuten nicht verzeichnen. Da war es nur allzu logisch, dass die Gäste früh in Führung gehen. Ein langer Ball aus der Defensive kann von der heimischen Hintermannschaft nicht geklärt werden und so kam das Leder Roitinger. Der behielt auf dem linken Flügel die Übersicht und bediente den in der Mitte lauernden Huskic, der keine Probleme mehr hatte den Ball zu versenken. Offensichtlich angestachelt vom frühen Rückstand wollten die Heimischen ihren Fans einen schnellen Ausgleich liefern. Dies gelang auch in Person von Benedek, der nur eine Minute nach dem Rückstand einem Verteidiger den Ball abnahm und aus gut 16 Metern den Ball im langen Eck versenkte. Danach war nicht mehr viel los in Halbzeit eins. Lediglich ein paar Halbchancen waren zu verzeichnen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatten die Weiberer noch eine Chance, bei der man aber am Pfosten scheiterte. Schiedsrichter Winkler bat die beiden Teams mit 1:1 in die Kabinen.

Chancenarme 2. Halbzeit - Kein "Lucky Punch" im Josef Pappel Stadion

Der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg war zu Beginn der zweiten Halbzeit wacher und war der Führung näher als die Gäste. Richtige "Sitzer" konnte man sich aber nicht erspielen. So sahen die Fans eine über weite Strecken ausgeglichene Partie in der die Heimelf mehr vom Spiel hatte, die Gäste jedoch immer wieder Nadelstiche in Form von Kontern setzen konnte. Am Ende sprangen für beide Teams in Halbzeit zwei nicht mehr als Halbchancen heraus. An dieser Stelle kann man auch mal die Defensivabteilung beider Teams lobenswert hervorheben.

Leistungsgerechte Punkteteilung in Kohlgrube

Karl Kreuzer, Obmann ATSV Kohlgrube/Wolfsegg:

"Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider und das Unentschieden war absolut leistungsgerecht. Aufgrund der ausgeglichenen Spielanteile geht die Punkteteilung absolut in Ordnung. Das Team, dem der Lucky Punch gelungen wäre, hätte das Spiel sicherlich gewonnen. "

Kleiner Ausblick auf nächste Woche: Weibern empfängt am Sonntag die Juniors aus Bad Wimsbach und für die ATSV Kohlgrube/Wolfsegg geht es am gleichen Tag zur ASKÖ nach Ampflwang.

