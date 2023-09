BW Stadl-Paura feiert knappen 2:1-Auswärtssieg gegen ASKÖ Ampflwang

Details Sonntag, 24. September 2023 21:00

In der sechsten Runde der 2. Klasse Mitte-West kam es am Samstagnachmittag unter anderem zum Duell zwischen der ASKÖ Ampflwang und dem SK Blau-Weiß Stadl-Paura. Für Ampflwang kommt es zu den "Stadl-Paura" Wochen, nachdem man vergangene Woche gegen den ATSV Stadl-Paura mit 4:2 gewann, kommt es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen mit Blau-Weiß. Diese wiederum kommen ebenfalls mit einem Sieg angereist, beim Heimspiel gegen Weibern konnte man sich mit 3:0 durchsetzen. In einem unterhaltsamen Spiel setzten sich am Ende die Gäste aus Stadl-Paura in Ampflwang knapp mit 2:1 durch.

Ampflwang mit leichtem spielerischem Übergewicht in Durchgang eins

Rund 100 Besucher verfolgten diese Partie in der 2. Klasse Mitte-West am Samstagnachmittag. Kaum wurde die Partie von Schiedsrichter Christian Laimer freigegeben, fiel bereits der erste Treffer. In Spielminute eins kam Stadl-Paura erstmals vor das Tor und Armin Mujagic nützte seine Chance und brachte seine Mannschaft früh in Front. In den Anfangsminuten dieser Partie waren die Gäste das bessere Team, mit der Zeit nahmen aber auch die Ampflwanger aktiv am Spiel teil und konnten nach 13 Minuten auch ausgleichen. Spielertrainer Vinko Vina Svalina zog aus der Distanz ab, der Ball sprang kurz vor dem Tor noch einmal unangenehm auf und für Alexander Lager gab es nichts zu halten. In weiterer Folge bis zum Halbzeitpfiff hatten die Hausherren etwas mehr vom Spiel, kamen aber auch wie Blau-Weiß Stadl-Paura zu der ein oder anderen Chance. Nach 45 Minuten blieb es aber beim 1:1-Zwischenstand.

BW Stadl-Paura geht erneut in Front

Nach Wiederbeginn vom Unparteiischen verzeichneten beide Mannschaften Möglichkeiten auf das 2:1. Dieses Tor fiel allerdings erst nach einer Ecke zugunsten der Gäste aus Stadl-Paura. Michael Buckreus stieg am höchsten und brachte seine Mannschaft mit einem Kopfballtreffer wieder in Front. Mit dieser Führung im Rücken ließ die Aigner-Elf in weiterer Folge nicht mehr viel anbrennen, Ampflwang brachte die Kugel nicht mehr über die Linie und so blieb es nach 90 Minuten beim knappen 2:1-Auswärtssieg von Blau-Weiß Stadl-Paura bei der ASKÖ Ampflwang.

Stimme zum Spiel:

Kevin Fromhund, Sportlicher Leiter SK Blau-Weiß Stadl-Paura:

„Das Spiel war sehr intensiv, wir sind gut in die Partie gestartet und sind in der ersten Minute gleich in Führung gegangen. Dann wurde Ampflwang aber stärker und ist verdient zum Ausgleich gekommen. In der zweiten Halbzeit war die Partie sehr offen, nach dem 2:1 haben wir die Führung gut über die Zeit gebracht.“

