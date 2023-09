Blau-Weiß gewinnt Stadl-Paura-Derby gegen ATSV mit 1:0

Details Samstag, 30. September 2023 15:03

Die 7. Runde der 2. Klasse Mitte-West wird am Freitagabend mit dem Derby zwischen dem ATSV Stadl-Paura und dem SK Blau-Weiß Stadl-Paura eröffnet. Während die Gastgeber in der laufenden Spielzeit noch keinen einzigen Punkt holen konnten und damit am Tabellenende stehen, liegt Blau-Weiß am 3. Tabellenplatz. Vergangenes Wochenende musste sich der ATSV bei den Sattledt Juniors mit 3:1 geschlagen geben, BW Stadl-Paura gewann in Ampflwang knapp mit 2:1. Es ist das erste Derby in Stadl-Paura im Zuge eines Pflichtspiels, Blau-Weiß geht als Favorit in diese Partie. In diesem Match konnten sich am Ende die Blau-Weißen mit 1:0 durchsetzen.

Klare spielerische Überlegenheit von Blau-Weiß inklusive knapper Pausenführung

Vor einer großartigen Derbykullise, rund 550 Besucher verfolgten diese Partie, kamen die beiden Mannschaften angeführt vom Schiedsrichter auf das Spielfeld. Von Beginn an dominierten die Gäste diese Partie und kamen auch zu den ersten Großchancen. Nach 26 Minuten war der Ball dann auch erstmals über der Linie. Nach einem Schuss an die Latte war Christoph Hautzinger im Nachsetzen zur Stelle und erzielte das 1:0. Auch nach diesem Führungstreffer kam Blau-Weiß zu weiteren guten Chancen, das 2:0 lag also in der Luft. Bis zu Pausenpfiff blieb es allerdings bei dieser 1:0-Führung für den SK Blau-Weiß Stadl-Paura, die das Visier noch nicht richtig eingestellt haben und unter anderem Aluminiumtreffer ausließen.

Auch in Halbzeit zwei die Gäste klar überlegen – der Ball will aber nicht mehr über die Linie

Nach Wiederbeginn vom Unparteiischen machten die Gäste dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Die Aigner-Elf kam in weiterer Folge zu weiteren Möglichkeiten auf einen zweiten Treffer. Der Ball wollte aber am Ende einfach nicht über die Linie. Damit war nach 90 Minuten auch Schluss – eine tief stehende Abwehr des ATSV ließ bis auf das eine Tor keinen weiteren Treffer mehr zu. Die Gäste scheiterten immer wieder am Schlussmann der Heimischen. Damit endete das Spiel mit einem 1:0-Sieg für die Auswärtsmannschaft, dem SK Blau-Weiß Stadl-Paura.

Stimme zum Spiel:

Andreas Hammer, Obmann SK Blau-Weiß Stadl-Paura:

„Es war eine einseitige Parte, der ATSV hat sich hinten hineingestellt und mit Mann und Maus verteidigt. Wir haben viel versucht, kamen unter anderem zu zwei, drei Lattenschüssen. Bis zum 1:0 hätten wir schon zwei Tore machen können. Der Torhüter der Heimischen hat sehr gut gehalten. Sie kamen nicht wirklich vor das Tor. Der Sieg ist deshalb auch verdient.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.