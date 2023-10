ASV Niederthalheim dreht 0:2-Rückstand und gewinnt in Timelkam

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 21:02

Zum Auftakt in die 8. Runde der 2. Klasse Mitte-West kam es am Samstagnachmittag zum Duell zwischen dem ATSV Timelkam und dem ASV Niederthalheim. Die Heimischen haben in den bisherigen Spielen neuen Punkte einfahren können und liegen damit in der unteren Tabellenhälfte. Niederthalheim hingegen hat bereits 13 Zähler am Punktekonto. In der vergangenen Woche konnte Niederthalheim einen knappen 2:1-Erfolg bejubeln, der ATSV Timelkam musste sich gegen die Wimsbach Juniors hingegen mit 11:0 deutlich geschlagen geben. Die Gäste aus Niederthalheim gehen damit auch als Favorit in dieses Spiel. Am Ende wurde man der Favoritenrolle auch gerecht und konnte über einen knappen 3:2-Erfolg jubeln.

Fünf Tore in Halbzeit eins – Gäste drehen 0:2-Rückstand

Vor rund 100 Besuchern kamen die beiden Teams im Römer Stadion in Timelkam auf den Rasen. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in Minute zwei in Front. Einen schönen Angriff schloss Mohamad Tapshe mit der Führung ab. Auch für das zweite Tor in dieser Partie zeigte sich Tapshe verantwortlich, er nutzte einen Fehler der Gäste zum 2:0 aus. Mit diesem Gegentreffer sind nun auch die Niederthalheimer im Spiel angekommen und glichen in der 14. Spielminute aus. Ein schöner Lochpass fand Amar Udovcic, der den Anschlusstreffer für seine Mannschaft herbeiführte. Nach nicht einmal einer halben Stunde konnten die Zuseher bereits den nächsten Treffer bestaunen. Udovcic verwandelte einen Freistoß zum 2:2-Ausgleich. Nur wenige Minuten später gab es Elfmeteralarm im Strafraum, Schiedsrichter Laimer zeigte auf den Punkt und Almir Mujanic verwandelten diesen zur Führung für den ASV Niederthalheim. Nach 45 Minuten war mit Durchgang eins dann auch Schluss – eine torreiche erste Spielhälfte endet mit einer knappen 3:2-Führung für die Gäste.

Keine Tore in Durchgang zwei – Chance auf beiden Seiten

Nach Wiederbeginn vom Unparteiischen waren die Timelkamer bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Die Sammer-Elf kam zu einigen Chancen, konnte diese aber einfach nicht verwerten. Doch auch auf der anderen Seite kamen die Niederthalheimer noch zu Chancen, schließlich bleib es nach 90 Minuten aber beim knappen Auswärtssieg für Niederthalheim.

Stimme zum Spiel:

Kustrim Dauti, Sektionsleiter ATSV Timelkam:

„Wir sind gut gestartet, gingen bereits früh mit 2:0 in Führung. Dann haben wir aber durch Eigenfehler den Ball oft verloren und dann schließlich auch drei Tore kassiert. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her, wir konnten das 3:3 aber leider nicht mehr erzielen. Auf beiden Seiten gab es noch die ein oder andere Chance.“

