Union Bruckmühl fegt über die Sattledt Juniors hinweg!

Details Montag, 09. Oktober 2023 13:29

Am Sonntag lud die Union Bruckmühl in der 2. Klasse Mitte-West zum Tänzchen. Zu Gast waren am 8. Spieltag die Juniors aus Sattledt. Einem schwachen Start in die Saison stehen zuletzt zwei Siege in Serie gegenüber, die den Gästen aus Sattledt sicherlich Selbstvertrauen geben werden. Die Union aus Bruckmühl wollte mit einem weiteren "Dreier" den Anschluss an die Tabellenspitze wahren, konnte man doch am letzten Spieltag dem aktuellen Tabellenführer aus Haag/Hausruck einen Punkt abknöpfen. Auch der Heimelf mangelt es nicht am Selbsvertrauen. Aus den ersten sieben Spieltagen musste man lediglich ein mal den Platz als Verlierer verlassen.

Doppelter Dautovic stellt Weichen für Kantersieg

Die Favoritenrolle lag vor dem Spiel klar bei der Union Bruckmühl. Die Heimischen nehmen diese Rolle zwar gerne an, jedoch darf man auch keinen Gegner unterschätzen. Zu Beginn entwickelte sich ein offenens Spiel mit Halbchancen hüben wie drüben. Bis die Fans der Union Bruckmühl das erste Tor bejubeln durfte dauerte es 24 Minuten. Ein Pass aus dem Zentrum in die Tiefe öffnete die rechte Angriffsseite der Heimischen. Den gut gespielten Stanglpass musste Dautovic nur noch über die Linie drücken. Angespornt durch den Rückstand versuchten die Gäste auf den Ausgleich zu drängen. Dadurch waren sie jedoch etwas offener und die Union konnte wieder über die rechte Seite einen Angriff starten. Abermals fand der Stanglpass den mitgelaufenen Dautovic und dieser erhöhte in der Manier eines Torjägers auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung der Heimischen ging es dann auch in die Halbzeitpause.

3 Tore binnen 10 Minuten besiegeln Sattledter Schicksal

Trainer Klein fand dann offensichtlich in der Kabine die richtigen Worte für seine Jungs. Die Heimelf legte los wie die Feuerwehr und erzielte binnen 10 Minuten die Tore zum 3:0, 4:0 und 5:0. Damit war das Spiel entschieden und die Bruckmühler sahen "entspannten" 35 Minuten entgegen. Die Juniors aus Sattledt wollten das aber nicht auf sich sitzen lassen und versuchten nochmal ran zu kommen. In den darauffolgenden 15 Minuten hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel, kamen aber nicht wirklich zu einer zwingenden Torchance. In Minute 69 war der Widerstand der Sattledter Juniors dann endgültig gebrochen als Schiedsrichter Brunmayr einen berechtigten Strafstoß für die Heimischen verhängte. Diese Chance ließ sich Bachmayr nicht entgehen und dieser erhöhte auf 6:0. Noch hungrig nach weiteren Toren legten die Heimischen die Treffer 7 und 8 (abermals Elfmeter) nach.

Andreas Klein, Trainer Union Bruckmühl:

" An dieser Stelle möchte ich ein Pauschallob an die Mannschaft richten. Wir haben den Gegner nicht unterschätzt und haben uns konzentriert dieser Aufgabe gestellt. Aktuell ist es so, dass wir eher oben mitspielen und da ist das Unterschätzen ein großes Thema. Diese Wochenende haben wir das sehr gut gelöst."

