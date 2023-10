4:0! SK Bad Wimsbach Juniors siegen gegen Ampflwang bei Tiefenthaler-Doppelpack deutlich

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:42

Am Samstagnachmittag kam es in der neunten Runde der 2. Klasse Mitte-West unter anderem zum Duell SK Bad Wimsbach Juniors gegen ASKÖ Ampflwang. Beide Teams konnten aus acht Spielen bislang 16 Punkte holen, weshalb es zu einer spannenden Begegnung kommen wird. Während die Ampflwanger vergangene Woche einen 4:1-Heimsieg über Kohlgrube bejubeln konnten, trennte sich die Bad Wimsbach Juniors mit der Union Weibern 3:3 Unentschieden. Die Juniors waren in diesem Duell die spielbestimmende Mannschaft und so konnte sich die Elf von Helmut Winitzky schlussendlich deutlich mit 4:0 durchsetzen.

Alutreffer und knappe Pausenführung für Hausherren

Rund 110 Zuseher kamen samstagnachmittags ins HF-Stadion nach Bad Wimsbach, um dieses Spiel zu verfolgen. Bad Wimsbach startete besser in das Spiel, kam in den ersten Minuten durch einen Kopfballversuch durch Tiefenthaler an die Stange bereits zur ersten Großchance. Nach 17 Minuten war der Ball schließlich dann auch das erste Mal vor das Tor. Stefan Tiefenthaler verwandelte eine Flanke von Tim Rauscher per Kopf zur Führung. Bis zur Pause waren die Wimsbacher etwas besser im Spiel, ein Treffer fiel bis zur Halbzeit aber nicht mehr, womit es mit einem knappen 1:0-Vorsprung für die Winitzky-Elf in die Katakomben ging.

Wimsbach Juniors machen Deckel in Schlussphase drauf

Auch nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lukas Schilcher waren die Hausherren besser im Spiel. So dauerte es nur wenige Sekunden nach der Pause bis zum zweiten Treffer. Nach einem abgeblockten Schussversuch war Alexander Moser zur Stelle und erzielte das 2:0. Nach diesem Gegentreffer wurde Ampflwang aktiver, kam besser in die Zweikämpfe und auch zu der ein oder anderen Gelegenheit. Der Stürmer lief unter anderem einmal allein auf das Tor zu, kam aber an Schlussmann Oelz nicht vorbei. In der Schlussphase machten die Heimischen den Deckel dann drauf, als Stefan Tiefenthlaer nach 82 Minuten seinen Doppelpack schnürte. Auch Florian Wimmer durfte sich mit seinem Treffer zum 4:0 noch in die Torschützenliste eintragen (85.). Dann war auch Schluss, die Wimsbach Juniors jubelten über einen klaren 4:0-Heimerfolg.

Stimme zum Spiel:

Helmut Winitzky, Trainer SK Bad Wimsbach Juniors:

“Wir sind bereits früh in Führung gegangen, haten zuvor bereits gute Möglichkeiten. In Summe waren wir spielerisch überlegen, haben nicht zugelassen, dass die Ampflwanger in eine Druckphase kamen. Nach dem 2:0 hatten wir zwar einen Hänger drinnen, mit den zwei Toren in der Schlussphase war der Deckel dann aber drauf.

