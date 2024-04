ASKÖ Ampflwang mit sieben Tore in einer Halbzeit bei beeindruckenden 8:1-Sieg gegen Schwanenstadt Jrs.

Details Montag, 29. April 2024 23:11

In einem torreichen Fußballspiel der 2. Klasse Mitte-West zwischen ASKÖ Oberbank Ampflwang und den SC Schwanenstadt Juniors erlebten die Fans eine Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit zu einer wahren Torshow wurde. Nach einem ausgeglichenen Halbzeitstand von 1:1 ließ die Heimmannschaft, ASKÖ Ampflwang, in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit unglaublichen sieben Tore in Durchgang zwei einen beeindruckenden 8:1-Sieg. Die Mannschaft demonstrierte ihre Überlegenheit mit einer Mischung aus taktischer Disziplin und herausragendem individuellem Können.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit jeweils einem Tor auf beiden Seiten

Das Spiel begann dynamisch mit einer frühen Führung für Ampflwang durch ein Eigentor in der 8. Minute, was die Heimmannschaft sofort in eine gute Ausgangsposition brachte. Doch die Gäste ließen sich nicht unterkriegen und erzielten nur wenige Sekunden später - in der 11. Minute - durch Haris Dzelilovic den schnellen Ausgleich, was das Spiel wieder offen gestaltete. In der Folge entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, wobei beide Teams gute Chancen hatten, die Führung zu übernehmen. Ampflwang zeigte sich besonders in den Anfangsminuten als die aktivere Mannschaft, konnte jedoch ihre Chancen zunächst nicht in weitere Tore ummünzen. Damit beendete der Unparteiische die ersten 45 Minuten in einem ausgeglichenen und umkämpften ersten Durchgang mit 1:1.

Ampflwang dreht auf in Abschnitt zwei auf und fährt Kantersieg ein

Die zweite Halbzeit gehörte ganz der Heimmannschaft. Schon kurz nach der Pause erzielte Innenverteidiger Felix Kienast nach einem Standard per Kopf in der 50. Minute das 2:1, was den Torreigen für Ampflwang einläutete. Mit einem beeindruckenden Lauf und hervorragendem Zusammenspiel baute die Mannschaft ihre Führung aus. Hemetsberger war acht Minuten später nach einer Hereingabe von Spielertrainer Brand zur Stelle und musste nur mehr einschieben. In Minute 63 war es der eingetauschte Lederbauer, der aus spitzem Winkel zum 4:1 und der Entscheidung traf. Doch Ampflwang hatte noch lange nicht genug. Nach zwei schönen Kombinationen schnürte Valentin Kienast mit zwei Toren seinen Doppelpack (65., 79.). Auch Lederbauer dufte noch seinen Doppelpack beim 7:1 nach 84 Minuten feiern. Den Schlusspunkt setzte Emrah Becirevic mit dem 8:1 in der 90. Minute, was den überwältigenden und zugleich hochverdienten Sieg von Ampflwang besiegelte.

