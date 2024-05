Hitzige Partie! Zwei Rote Karten bei ASV Niederthalheim-Heimsieg gegen ATSV Timelkam

Details Sonntag, 05. Mai 2024 12:00

In einem engen Fußballspiel in der 2. Klasse Mitte-West besiegte der ASV Niederthalheim die Gäste von ATSV Timelkam mit 2:1. Die bessere Ausgangslage vor dieser Begegnung hatte auch die Heim-Elf, die den gesicherten dritten Tabellenplatz innehat. Der ATSV Timelkam steht hingegen am drittletzten Rang der Tabelle. Trotz der klaren Favoritenrolle sahen die rund 100 Besucher ein knappes Match auf Augenhöhe. Auch wenn der erste Durchgang torlos sein Ende fand, sorgten die Ereignisse in der zweiten Halbzeit für genug Gesprächsstoff.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Spannung

Die erste Halbzeit des Spiels verlief ohne Tore, aber das bedeutet zugleich nicht, dass es an Spannung mangelte. Beide Teams kämpften hart, um die Oberhand zu gewinnen, doch trotz einiger Chancen auf beiden Seiten schafften es weder Niederthalheim noch Timelkam, den Ball im Netz unterzubringen. Schiedsrichter Vorderwinkler schickte beide Mannschaften mit einem torlosen 0:0 nach 45 Minuten in die Kabinen. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Mannschaften ließen jedoch eine spannende zweite Halbzeit erwarten.

Niederthalheim dreht auf, Timelkam kämpft bis zum Schluss - hitzige Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann furios für Niederthalheim, als Amar Udovcic in der 47. Minute einen Fehler der Timelkamer nutzte. Dieser Treffer gab Niederthalheim zusätzlichen Schwung, und Udovcic selbst war es, der in der 65. Minute erneut traf und das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Sein Doppelpack an diesem Tag war ein entscheidender Faktor für den Erfolg seines Teams. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte verbissen um den Anschlusstreffer und hatten in einer Aktion unter anderem doppeltes Alu-Pech. Ihre Bemühungen wurden dann aber in der 80. Minute belohnt, als Christoph Hartenthaler einen Foulelfmeter für Timelkam verwandelte. In der Schlussphase wurde es nochmals hitzig, als Davad Mahmodi (Torchancenverhinderung) und Kustrim Dauti (Beleididigung) den roten Karton sahen (beide ATSV Timelkam). Schiedsrichter Vorderwinkler, der bis zur 80. Minute eine starke SR-Leistung bot, musste am Ende mit Ordner-Unterstützung vom Feld gebracht werden. Niederthalheim verteidigte seinen Vorsprung erfolgreich und sicherte sich schlussendlich einen hart erkämpften 2:1-Sieg.

Stimme zum Spiel:

Hannes Mairinger, Obmann ASV Niederthalheim:

„Es war kein gutes Spiel von uns, wir sind durch ein Geschenk mit 1:0 in Führung gegangen. Timelkam war hinten anfällig, wir haben das aber nicht nutzen können, in der Offensive haben sie schon große Qualität. Timelkam hätte sich einen Punkt verdient, am Ende ist es schon ein etwas glücklicher Sieg.“

