Klarer 6:0-Derbysieg für Haag/Hausruck gegen Union Weibern vor 700 Zusehern

Details Mittwoch, 22. Mai 2024 16:20

Im spannungsgeladenen Derby zum Abschluss der 23. Runde der 2. Klasse Mitte-West zeigte die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck am Pfingstmontag vor über 700 Besuchern eine beeindruckende Leistung und besiegte die Union GT Weibern klar mit 6:0. Die Haager, die noch eine Rechnung aus dem letzten Aufeinandertreffen zu begleichen hatten, wo man im Hinspiel mit 3:0 verlor, ließen von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde.

Früher Druck führt zu schnellen Toren

Die Haager kamen mit einem klaren Plan ins Spiel und übten sofort Druck auf die Weiberner aus. Schon in der 7. Minute eröffnete Patrick Hattinger den Torreigen mit einem präzisen Schuss zum 1:0. Das frühe Tor gab Haag/Hausruck zusätzlichen Schwung, und sie bauten ihre Führung weiter aus. Gerald Lindlbauer traf nur sechs Minuten später, in der 13. Minute, nach einem schlecht verteidigten Eckball mit einem kraftvollen Schuss unter die Latte zum 2:0. Beide Tore erzielten die routinierten Defensivspieler der Haager, damit zeigte sich auch, dass die Haager den gesperrten Top-Torschützen der Liga, Emir Muminovic, kompensieren können. Die Hausherren setzten in weiterer Folge ihre dominante Vorstellung fort und erhöhten in der 18. Minute durch Enis Duranovic auf 3:0, nachdem er von einem katastrophalen Fehler der Weiberner Abwehr profitiert hatte. Später hatten die Gäste aus Weibern noch die große Chance, in das Spiel zu finden. Einen Foulelfmeter schossen die Schwarz-Weißen jedoch am Tor vorbei. Ein weiteres Highlight war das Tor von Bela Koplarovics in der 42. Minute, der das 4:0 und damit auch den Pausenstand markierte.

Haag/Hausruck setzt Torreigen in der zweiten Halbzeit fort

Auch nach dem Seitenwechsel behielt Haag/Hausruck klar die Kontrolle über das Spiel. Spielertrainer Bela Koplarovics zeigte eine starke Leistung und erzielte in der 71. Minute seinen zweiten Treffer des Tages, diesmal per Kopfball, zum 5:0. Dieser Doppelpack unterstrich die Überlegenheit der Haager an diesem Tag. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Jürgen Wimmesberger in der 89. Minute mit dem 6:0 für den Schlusspunkt eines einseitigen Derbys. Die Union GT Weibern fand über die gesamte Spielzeit kaum in die Partie und hatte Mühe, die Angriffswellen der Haager abzuwehren. Mit diesem Sieg zeigte Haag/Hausruck nicht nur sportliche Überlegenheit, sondern revanchierte sich auch für die Derbyniederlage im Hinspiel in Weibern. Mit einem solchen Ergebnis im Rücken können die Haager optimistisch in die nächsten Runden blicken und bleiben Tabellenführer Bruckmühl weiterhin dicht auf den Fersen.

Stimme zum Spiel:

Dominik Günter Kaltenecker, Sektionsleiter Union Haag:

"Es war zum einen ein wichtiges Spiel, dass wir im Kampf um den Meistertitel dranbleiben, andererseits war es für die Jungs auch eine wichtige Revanche für die Derbyniederlage im Hinspiel. Von dem her ist das 6:0 dann natürlich eine super Sache. Mit Muminovic hatten wir leider einen bitteren Ausfall, dennoch sind andere Spieler eingesprungen und haben auch die Tore gemacht. Es war schnell eine klare Sache, wodurch es sich dann natürlich auch leichter spielt, wodurch wir in einen Flow gekommen sind. Wir waren von Anfang an sehr bissig, mit dem 4:0 zur Halbzeit war das Spiel eigentlich auch entschieden."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.