ATSV Timelkam dominiert gegen SV Zell/Pettenfirst mit 4:0-Heimsieg

In einem überzeugenden Heimspiel zeigte der ATSV Timelkam am Samstagnachmittag in der 2. Klasse Mitte-West eine starke Leistung gegen SV Zell/Pettenfirst und sicherte sich einen klaren 4:0-Sieg. In der Vorwoche mussten die Timelkamer eine 3:2-Niederlage gegen die Sattledt Juniors hinnehmen, Zell konnte beim 2:2 in Hofkirchen zumindest einen Punkt holen. Vor dieser Partie erwarteten sich die Zuseher aufgrund der Tabellensituation eine eher ausgeglichene Partie. Mit einem Doppelpack von Mohamad Abu Tapshe und weiteren Toren von Qendrim Kabashi und Arian Osmanaj festigte Timelkam schlussendlich den deutlichen Sieg und zeigte die Überlegenheit in diesem Match.

Frühe Führung und Dominanz der Timelkamer im ersten Durchgang

Der ATSV startete energisch in die Partie und ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, wer das Sagen auf dem Platz hatte. Schon in der 9. Minute brachte Qendrim Kabashi die Timelkamer mit einem schönen Schuss in Führung. Die Zeller Gäste kamen zwar durch Standardsituationen immer wieder vor das Tor, fanden in Summe aber kaum Räume, um ihre Spielzüge zu entwickeln. Ein weiterer Rückschlag für die Gäste erfolgte in der 35. Minute, als Mohamad Abu Tapshe mit einem kraftvollen Treffer das 2:0 markierte. Die erste Halbzeit endete damit mit einer deutlichen Überlegenheit der Timelkamer, die ihre Führung souverän verteidigten.

Anschlusstreffer bleibt aus - ATSV macht energisch weiter

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Arian Osmanaj in der 47. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte und die Führung auf 3:0 ausbaute. Dieses Tor schien die Hoffnungen der Zeller endgültig zu zerschlagen, die trotz einiger Chancen durch Lechner den Ball nicht im Netz unterbringen konnten. Timelkam beherrschte weiterhin das Spielgeschehen und ließ kaum Chancen zu. In der 83. Minute setzte Mohamad Abu Tapshe dem Spiel die endgültige Entscheidung auf, indem er mit seinem zweiten Tor des Tages den Endstand von 4:0 herstellte. Das Spiel endete schließlich mit einem wohlverdienten 4:0-Sieg für den ATSV Timelkam. Damit kann der Drittletzte in der Tabelle wieder einen "Dreier" einfahren, Zell/Pettenfirst, die hingegen im Mittefeld unterwegs sind, müssen die Heimreise ohne einen Punktegewinn antreten.

Stimme zum Spiel:

Markus Häuserer, Koordinator Sport, SV GW Zell/Pettenfirst:

"Timelkam war von Beginn an überlegen, wir hatten durch Standardsituationen einige gute Möglichkeiten, sie waren aber deutlich besser als wir. Es war am Ende ein verdienter Sieg für Timelkam."

Der Beste: Arian Osmanaj (ATSV Timelkam)

