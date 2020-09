Last-Minute-Remis: Fajkovic wird zum Held von Schlüßlberg

Details Montag, 28. September 2020 13:35

Im Spiel der Union Kremsmüller Steinhaus gegen den SV Schlüßlberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Beide Teams neutralisierten sich gegenseitig über weite Teile der 45 Minuten. So schickte der Unparteiische die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Hin und Her

Manuel Muckenhumer brachte Schlüßlberg in der 58. Spielminute in Führung. Die Partie wurde zunehmend härter und es entwickelte sich eine wahre Schlacht um den Sieg. Florian Winkler machte in der 78. Minute das 0:2 des Gasts perfekt. Dann kam die nervenaufreibende Schlussphase: Urim Ramadani war es, der in der 80. Minute den Ball im Gehäuse des SV Schlüßlberg unterbrachte. Mit einem schnellen Doppelpack (87./89.) zum 3:2 schockte Petar Bandic Schlüßlberg und drehte das Spiel. Das ganze, obwohl die Hausherren nach dem Ausgleich in Unterzahl weiter machen mussten. Dino Fajkovic sicherte dem SV Schlüßlberg das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Fajkovic den 3:3-Endstand her (93.). Schließlich gingen die Union Steinhaus und Schlüßlberg mit einer Punkteteilung auseinander.

In der Verteidigung des SV Schlüßlberg stimmt es ganz und gar nicht: 20 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Beide Mannschaften haben zehn Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass die Union Kremsmüller Steinhaus mit einer Bilanz von 19:19 auf dem siebten Tabellenplatz steht – knapp vor Schlüßlberg (16:20 Tore). Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme beider Mannschaften bei.

2. Klasse Mitte-West: Union Kremsmüller Steinhaus – SV Schlüßlberg, 3:3 (0:0)

58 Manuel Muckenhumer 0:1

78 Florian Winkler 0:2

80 Urim Ramadani 1:2

87 Petar Bandic 2:2

89 Petar Bandic 3:2

93 Dino Fajkovic 3:3