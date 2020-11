Szücs bringt Weibern in letzter Sekunde einen Punkt gegen den TSV Timelkam

Details Sonntag, 01. November 2020 16:00

Das Spiel vom Samstag zwischen der Union GT Weibern und dem TSV Timelkam endete mit einem 4:4-Remis. Die Union Weibern erwies sich gegen den TSV Timelkam als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Das erste Tor des Spiels ging an den TSV Timelkam. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Weibern, denn Unglücksrabe Benjamin Landauer beförderte den Ball ins eigene Netz (5.). In Minute 16 hatte die Union GT Weibern den Ausgleich parat, Torschütze war Mihaly Szücs. Kurz vor der Pause traf noch Suljo Curic für den TSV (42.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.

Doch noch Remis

Mit dem Tor zum 1:3 steuerte Curic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (61.). Noch in der selben Minute machte Benjamin Landauer aber den erneuten Anschlusstreffer und verkürzte wieder auf 2:3. Nico Haslinger schoss die Kugel zum 2:4 für den TSV Timelkam über die Linie (85.). Die letzten Minuten waren dann noch einmal eine emotionale Achterbahn: Szücs traf in der 88 und 93 doppelt und stellte damit den 4:4 Endstand her.

Die Union Weibern rutscht trotz des Punktgewinns einen Platz zurück und steht nun auf dem vorletzten Platz. Nur einen Sieg konnten die Hausherren in dieser Saison einfahren, mussten aber sieben Niederlagen einstecken.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der TSV Timelkam den neunten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der TSV derzeit auf dem Konto.

2. Klasse Mitte-West: Union GT Weibern – TSV Timelkam, 4:4 (1:2)

5 Eigentor durch Benjamin Landauer 0:1

16 Mihaly Szuecs 1:1

42 Suljo Curic 1:2

61 Suljo Curic 1:3

61 Benjamin Landauer 2:3

85 Nico Haslinger 2:4

88 Mihaly Szuecs 3:4

93 Mihaly Szuecs 4:4