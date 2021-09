Schlüßlberg macht mit 2:0 Boden gut - Bad Schallerbach 1b verliert erneut

Details Sonntag, 05. September 2021 17:12

Nach vier Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für den SV Bad Schallerbach 1b gehörig missglückt. Mit 0:2 musste man sich dem SV Schlüßlberg geschlagen geben. 66 Zuseher waren auf dem Sportplatz Bad Schallerbach dabei.

Die erste Spielhälfte der Begegnung zwischen SV Bad Schallerbach 1b und SV Schlüßlberg war vor allem durch wenige berichtenswerte Aktionen gekennzeichnet. Der Unparteiische Kurt Habichler setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende, es ging in die Kabinen.



Bad Schallerbach 1b weiterhin ohne Punkte



MSc Daniel Ertl brach für SV Schlüßlberg den Bann und markierte in der 71. Minute die Führung. Kurz vor Spielende war noch Rene Mayr zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste und gleichzeitig Endergebnis verantwortlich (85.). Letzten Endes ging der SV Schlüßlberg im Duell mit Bad Schallerbach 1b als Sieger hervor.



SV Bad Schallerbach 1b steht also nach der vierten Niederlage in Folge weiterhin punktelos aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz da. 1:19 – das Torverhältnis der Heimmannschaft ist mehr als eindeutig und lässt sich als neutraler Beobachter wohl nur als klassischen Fehlstart bezeichnen.





SV Schlüßlberg reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der SV Schlüßlberg rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun mit einem 7:7-Torverhältnis auf dem fünften Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Schlüßlberg.

2. Klasse Mitte-West: SV Bad Schallerbach 1b – SV Schlüßlberg, 0:2 (0:0)

71 Daniel Ertl 0:1

85 Rene Mayr 0:2

