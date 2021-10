Mitter macht's möglich - Doppelpack bei 2:0-Sieg von Hofkirchen/Trattnach gegen Bad Schallerbach 1b

Details Montag, 04. Oktober 2021 13:22

Union Hofkirchen an der Trattnach erspielte sich einen 2:0-Sieg gegen SV Bad Schallerbach 1b am Sonntag in der achten Runde der 2. Klasse Mitte-West. Michael Mitter netzte vor 75 Zusehern in der Fledermaus-Arena zweifach ein.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Union Hofkirchen an der Trattnach und den SV Bad Schallerbach 1b ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (50./54.) zum 2:0 schockte Michael Mitter kurz nach Wiederanpfiff die Gäste aus Bad Schallerbach. Diese Spielbegegnung wurde also von einem Spieler innerhalb von vier Minuten entschieden und somit siegten die Hausherren aus Hofkirchen an der Trattnach gegen SV Bad Schallerbach 1b mit 2:0.





Was bedeutet dieses Ergebnis für die aktuelle Tabellensituation der 2. Klasse Mitte-West?



Union Hofkirchen an der Trattnach verbesserte sich durch diesen 2:0-Sieg auf den zehnten Platz und steht dort nun mit einem 8:18-Torverhältnis und sieben Punkten. Nach acht Runden lautet die aktuelle Bilanz: zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen.



Gegner SV Bad Schallerbach 1b bleibt auch nach dieser Niederlage weiterhin Schlusslicht mit einem 8;29-Torverhältnis und vier Punkten und hat eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Niederlagen.





2. Klasse Mitte-West: Union Hofkirchen an der Trattnach – SV Bad Schallerbach 1b, 2:0 (0:0)

50 Michael Mitter 1:0

54 Michael Mitter 2:0

