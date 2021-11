Dipolt-Doppelpack - 4:2-Sieg von Kematen/Innbach bei Steinhaus

Details Montag, 01. November 2021 11:17

Durch ein 4:2 holte sich der SV Kematenam Innbach drei Punkte bei der Union Kremsmüller Steinhaus. Die Beobachter waren sich einig, dass Steinhaus als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.Robin Dipolt konnte dabei zwei Treffer für sein Team erzielen.

Ivan Lucic brachte die Gastgeber in der 17. Minute ins Hintertreffen. Ehe der Unparteiische Stefan Chinta die Protagonisten zur Pause bat, traf Robin Dipolt zum 2:0 zugunsten von Kematen/I. (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 1:2 der Union Kremsmüller Steinhaus zeichnete Mirza Mahmuljin verantwortlich (46.). Die komfortable Halbzeitführung des SV Kematen am Innbach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Lukas Kolak schoss den Ausgleich in der 57. Spielminute. Christian Cosic machte in der 60. Minute das 3:2 des Gasts perfekt. Mit dem 4:2 sicherte Dipolt dem SV Kematen/Innb. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (71.). Die 2:4-Heimniederlage der Union Kremsmüller Steinhaus war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Kematen springt auf dritten Platz

Union Kremsmüller Steinhaus bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Union Kremsmüller Steinhaus musste schon 30 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die Union Kremsmüller Steinhaus musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Union Kremsmüller Steinhaus insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

SV Kematen am Innbach belegt mit 21 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Mit dem Sieg knüpften die Kematener an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Kematen am Innbach sechs Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Die Union Kremsmüller Steinhaus kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Kematen/I. derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Die Union Kremsmüller Steinhaus tritt am kommenden Samstag beim SV Bad Schallerbach 1b an, der SV Kematen am Innbach empfängt am selben Tag den FC Union Steinerkirchen.

2. Klasse Mitte-West: Union Kremsmüller Steinhaus – SV Kematen am Innbach, 2:4 (0:2)

17 Ivan Lucic 0:1

44 Robin Dipolt 0:2

46 Mirza Mahmuljin 1:2

57 Lukas Kolak 2:2

60 Christian Cosic 2:3

71 Robin Dipolt 2:4

