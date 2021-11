Bad Schallerbach bleibt Tabellenletzter - 1:4 gegen Niederthalheim

Details Montag, 01. November 2021 11:25

Der ASV Raika Niederthalheim setzte sich vor 50 Zuschauern im Schiller-Stadion standesgemäß gegen SV Bad Schallerbach 1b mit 4:1 durch. Damit wurde der ASV der Favoritenrolle vollends gerecht.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Amar Udovcic traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude des ASV Raika Niederthalheim nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Redon Bytyqi den Ausgleichstreffer für SV Bad Schallerbach 1b. Florian Ecker stellte die Weichen für den ASV Raika Niederthalheim auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Niederthalheimer hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Udovcic schnürte einen Doppelpack (53./62.), sodass der ASV Raika Niederthalheim fortan mit 4:1 führte. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte der ASV Raika Niederthalheim einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Bad Schallerbach 1b.

Niederthalheim macht Sprung nach vorne

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der ASV Raika Niederthalheim nun auf dem vierten Platz steht. Die Offensivabteilung des ASV Raika Niederthalheim funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 25-mal zu. Der ASV Raika Niederthalheim sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SV Bad Schallerbach 1b. Man kassierte bereits 40 Tore gegen sich. Der Gast belegt mit vier Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Die Offensive von SV Bad Schallerbach 1b strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SV Bad Schallerbach 1b bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. SV Bad Schallerbach 1b musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Bad Schallerbach 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der SV Bad Schallerbach 1b steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der ASV Raika Niederthalheim mit aktuell 20 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Der ASV Raika Niederthalheim tritt am Freitag, den 05.11.2021, um 20:00 Uhr, beim Vöcklabrucker Sportclub an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt SV Bad Schallerbach 1b die Union Kremsmüller Steinhaus.

2. Klasse Mitte-West: ASV Raika Niederthalheim – SV Bad Schallerbach 1b, 4:1 (2:1)

1 Amar Udovcic 1:0

9 Redon Bytyqi 1:1

37 Florian Ecker 2:1

53 Amar Udovcic 3:1

62 Amar Udovcic 4:1

